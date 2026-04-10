Muere repentinamente a los 49 años Jacek Magiera, segundo entrenador de la Polonia de Lewandowski

El fútbol polaco se encuentra de luto tras conocerse la repentina muerte de Jacek Magiera a los 49 años, una figura clave en el cuerpo técnico de la selección de Polonia. El técnico, que ejercía como segundo entrenador del combinado nacional dirigido por Jan Urban y liderado en el campo por Robert Lewandowski, ha fallecido de manera inesperada, causando una profunda conmoción en el mundo del fútbol y en la sociedad polaca en general.

La causa de la muerte no ha sido confirmada de manera oficial, pero Radio Wrocław asegura que el reconocido entrenador polaco se desplomó el viernes por la mañana durante una sesión de entrenamiento de carrera, es decir, corriendo. Tras la rápida intervención del personal médico, fue trasladado al Hospital Clínico Militar de Breslavia, pero lamentablemente no se pudo salvar su vida.

Aunque por el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas exactas de su fallecimiento, todo apunta a un problema cardíaco cuando hacía deporte. La noticia ha generado una oleada de reacciones de tristeza y consternación en el mundo del fútbol, especialmente en Polonia, donde Jacek Magiera era ampliamente respetado por su trayectoria tanto en los banquillos como en su etapa como jugador.

Luto por Jacek Magiera

Tras su retirada como futbolista profesional, Jacek Magiera inició una destacada trayectoria como entrenador que lo llevó a dirigir a varios clubes relevantes del país. En su etapa más reciente, el técnico formaba parte del cuerpo técnico de la selección polaca como asistente de Jan Urban, desempeñando un papel fundamental en la preparación del combinado nacional liderado por Robert Lewandowski en el terreno de juego.

La Federación Polaca de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente su fallecimiento y destacó su contribución al desarrollo del fútbol nacional. En el mensaje se subrayó su compromiso, su pasión y su dedicación al deporte. En los próximos días se prevén homenajes tanto en el entorno de la selección como en el fútbol polaco en general. Minutos de silencio y gestos de reconocimiento recordarán a una figura que ha sido fundamental en el crecimiento reciente del combinado nacional.

El comunicado de la Federación Polaca

«La Federación Polaca de Fútbol (PZPN) lamenta profundamente el fallecimiento de Jacek Magiera, segundo entrenador de la selección polaca. Tenía 49 años. La PZPN expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Jacek Magiera. Asimismo, les pedimos que respeten la privacidad y la tranquilidad de sus seres queridos en estos momentos tan difíciles.

Jacek Magiera se formó en el Raków Częstochowa, donde debutó en la Ekstraklasa. En 1997, fichó por el Legia Varsovia, donde permaneció hasta 2006, con una breve etapa de seis meses en el Widzew Łódź. Con el club de la capital, ganó dos títulos de liga, una Copa de Polonia y la Supercopa de Polonia, además de la Copa de la Liga polaca. En 2006, regresó al Raków y finalizó su carrera en el Cracovia. Jacek Magiera disputó un total de 233 partidos en la Ekstraklasa, anotando 25 goles. También jugó en las selecciones juveniles de Polonia, y con la sub-16 ganó el Campeonato Europeo en 1993. Unos meses después, fue capitán de la selección polaca sub-17, que quedó cuarta en el Mundial.

Poco después de retirarse del fútbol, ​​Jacek Magiera comenzó su carrera como entrenador. Fue segundo entrenador de la selección polaca sub-18 y del Legia Varsovia (donde también dirigió temporalmente al equipo como entrenador principal). Entre 2014 y 2015, entrenó al equipo reserva del Legia Varsovia, y en 2016 pasó al Zagłębie Sosnowiec. Tras unos meses, se convirtió en el entrenador del primer equipo del Legia, al que clasificó para la Liga de Campeones, donde terminó tercero en la fase de grupos. En la temporada 2016/2017, llevó al Legia a ganar el campeonato polaco y, un año después, contribuyó a la consecución de otro título.

Desde marzo de 2018, Jacek Magiera ha dirigido a la selección polaca sub-20, preparándola para el Mundial. Alcanzó los octavos de final con el equipo. Tras completar el Mundial sub-19, se convirtió en el seleccionador nacional sub-19. Regresó al fútbol de clubes en 2021, haciéndose cargo del Śląsk Wrocław. Con este club, finalizó segundo en la temporada 2023/2024.

Desde julio de 2025, fue el segundo entrenador de la selección polaca en el cuerpo técnico del entrenador Jan Urban».