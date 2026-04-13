Ni Madrid ni Andalucía: esta es la comunidad autónoma que hace más testamentos y el motivo te va a sorprender

¿Cuál es la comunidad de España donde se realizan más testamentos? El Consejo General del Notariado ha puesto números a la cantidad de testamentos que se realizan en nuestro país al año y la cifra llega casi al millón. Dejar por escrito el reparto de la herencia es la opción más aconsejable para que, tras la muerte del testador, no haya problemas entre los herederos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la comunidad autónoma en la que se realizan más testamentos.

Hacer un testamento es una práctica cada vez más usual en la vida de muchos españoles que durante sus últimos años de vida quieren dejar sellado el futuro de sus herederos ante notario. A cambio de un módico precio, que suele rondar entre los 50 y 100 euros, y sólo presentando el DNI, cualquier persona puede acudir a un notario para hacer un reparto de sus bienes para cuando falte. Así, una vez se produzca su fallecimiento, todo quedará atado y bien atado para los herederos.

La comunidad con más testamentos

Según informa La Vanguardia, el Consejo General del Notariado cifró el número de testamentos en España en 2024 en un total de 741.831, que fueron los que se realizaron en todo el país durante 12 meses. La comunidad en la que más testamentos se hicieron durante este lapso de tiempo fue en Cataluña, donde se firmaron 139.858. Este territorio superó a Andalucía, donde se hicieron 129.000, y también a otras grandes zonas de la península como la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

¿Y por qué se firman tantos testamentos en Cataluña? Según informan los expertos, esta práctica está muy arraigada en esta zona de España y, a nivel legal, el Código Civil catalán da mayor libertad a los testadores para decidir cómo repartir la herencia, a diferencia del régimen común, que deja menos margen de maniobra, ya que es más férreo con respecto a los destinatarios de los bienes de la persona fallecida.

Según informa este medio, Cataluña fue la comunidad de España con más número de testamentos en 2024, pero Galicia lidera la clasificación de más testamentos por cada 10.000 habitantes. Así que, en la práctica, sería este punto de la península donde más se firman este tipo de documentos. Esto puede que tenga que ver con una población más envejecida y la complejidad de las familias.

¿Cómo hacer un testamento en España?

Hacer un testamento en España es relativamente sencillo. En primer lugar, hay que dejar claro que esto no es obligatorio, ya que, en caso de no haber papeles tras el fallecimiento de una persona, sucederá lo que se denomina sucesión intestada, que quiere decir que la ley decidirá quiénes son los herederos. El orden es primero los hijos y descendientes, luego los padres y ascendientes y en tercer lugar el cónyuge, que tendrá derecho al usufructo.

Si no hay testamento, la repartición de la herencia se convierte en un proceso más largo, lento y puede que costoso para las familias. Por ello, lo más conveniente es que las personas en sus últimos años de vida dejen por escrito cómo se tienen que repartir sus bienes. Para ello solo es necesario visitar un notario, presentar el DNI, decir cómo se debe distribuir su patrimonio y acto seguido pagar una cantidad que puede ir de los 50 a los 100 euros en función del grado de complejidad del testamento.