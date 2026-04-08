‘Los testamentos’: cuándo y dónde se estrena la esperada secuela de ‘El cuento de la criada’

Ha pasado casi un año desde la emisión de la sexta y última temporada de El cuento de la criada. La serie creada por Bruce Miller y que adaptaba la novela homónima de Margaret Atwood ha sido un fenómeno televisivo sin precedentes, prácticamente desde su estreno hace casi una década. Y por eso, tras nueve Premios Emmy y batir todo tipo de récords de audiencia, no es de extrañar que el claustrofóbico y misógino mundo de Gilead tenga ya, una continuación que explore su legado: Los testamentos acaba de estrenarse en el streaming.

La serie de El cuento de la criada fue mucho más allá del reconocido trabajo de Artwood. De hecho, los acontecimientos del libro concluyen ya en la primera temporada. Por eso, sobre el papel, la ubicación cronológica de Los testamentos es el de 15 años después del final del libro, pero si nos vamos a los sucesos vistos en la ficción televisiva, la brecha temporal se reducirá a un lustro respecto al desenlace de la serie y tendrá como conexión al personaje de Tía Lydia (Ann Dowd). No obstante, ¿de qué trata esta adaptación que bebe directamente del libro que Atwood publicó en 2019?

‘Los testamentos’: sinopsis y reparto

El argumento de Los testamentos explora la herencia del régimen de Gilead a través de toda una generación de mujeres. Centrándose sobre todo, en la perspectiva de tres mujeres; la tía Lydia, Agnes Mackenzie y Daisy.

La primera vuelve a estar interpretada por Dowd, mientras que Chase Infinity (Una batalla tras otra) y Lucy Halliday (Blue Jean) dan vida a Agnes y Daisy, respectivamente. Según la sinopsis oficial, Agnes es «obediente y piadosa», mientras que Daisy es una figura un tanto misteriosa que llega desde fuera de las fronteras de Gilead. El vínculo que surge de ellas se transformará en una fuerza que podría cambiar «su pasado, presente y futuro».

Hattie Kragten, Rowan Blanchard, Amy Seimetz, Kira Guloien, Zarrin Darnell-Martin, Birva Pandya y Mabel Li conforman el resto del reparto secundario. El propio Miller ha escrito el libreto de la adaptación junto a Sam Rubinek, guionista de otras series como Riverdale o Amanda Knox: una historia retorcida.

Elizabeth Moss, quien interpretó al personaje principal de June, ejerce como productora ejecutiva. Se desconoce si tendrá algún tipo de cameo o aparición especial.

La mayor parte de la prensa especializada ya ha podido ver la primera temporada con unos resultados que se dividen entre la aprobación de su cuidada producción y aquellos que encuentran en el seguimiento de Miller, un concepto repetitivo. Es decir, Los testamentos representa un proyecto que hará las delicias de los fans incondicionales de la serie original.

¿Dónde y cuándo se estrena?

Los tres primeros episodios de Los testamentos están disponibles desde hoy mismo y de forma exclusiva en Disney Plus. El resto de capítulos llegarán semanalmente al catálogo de la plataforma hasta el día 27 de mayo, fecha en la que se lanzará el décimo y último episodio de esta primera temporada.

Por el momento no existe una confirmación oficial de una segunda, aunque los planes de Hulu y Disney Plus de seguro pasan por establecer una serie de largo recorrido.