Almeida instalará jardines verticales en la M-30 a la altura de Ventas para reducir la contaminación acústica

El Ayuntamiento de Madrid va a instalar nuevos jardines verticales en la M-30 a la altura de Ventas. Serán los segundos que se coloquen en esta vía de circunvalación tras los de la Avenida de la Ilustración, puestos en marcha en 2023. Los nuevos jardines, que tendrán una extensión de 3.250 metros cuadrados, han supuesto una exitosa experiencia no sólo desde el punto de vista de la mejora paisajística del espacio, sino también desde el medioambiental, ya que contribuyen a la reducción de la contaminación acústica y a la mejora de la calidad del aire.

Así lo va a aprobar este lunes el Consejo de Administración de Madrid Calle 30. La ubicación exacta será el tramo comprendido entre el p.k. 5,900 y el p.k. 6,300, donde la vía de circunvalación contabiliza seis carriles por sentido, siendo el punto que registra el mayor volumen de tráfico de la ciudad.

El proyecto contempla el cubrimiento de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle Alcalá, y de los estribos del puente, creando una superficie vegetal de 2.834 m2, distribuidos por una franja de 400 metros de longitud.

A diferencia de los jardines verticales de la avenida de la Ilustración, en este caso no será necesaria la instalación de paneles abatibles, ya que el jardín no se instalará sobre muros, sino sobre el cerramiento existente, formado por módulos de hormigón prefabricado, accesible por detrás, desde las galerías que transcurren por el interior.

Los futuros jardines verticales estarán situados junto a Parque Ventas, el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 m2 sobre la M-30, conectando peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

Asimismo, estos jardines verticales se han convertido en una atracción de la biodiversidad, captando la atención de insectos polinizadores, lo que propicia, a su vez, el incremento del número de aves en las inmediaciones. Por todo ello, el Ayuntamiento pone en marcha estos segundos jardines verticales en Ventas.

Riego con agua reciclada

El proyecto contempla la instalación de un mecanismo de recirculación de agua reciclada-regenerada del Canal de Isabel II, lo que permitirá optimizar al máximo el sistema de riego automatizado con control telemático. A tal fin, se instalará un colector de recogida de los excedentes de riego en la cota más baja, así como una estación meteorológica que controlará la desactivación de recuperación de agua en caso de lluvia.

Se ha seleccionado una paleta vegetal de 34 especies mediterráneas con alta resistencia a la sequía y con floración durante las cuatro estaciones, teniendo en cuenta aspectos como el soleamiento o las distintas orientaciones de los muros.

Además, está previsto equipar los jardines con un sistema de monitorización por sensores, que medirá el grado de humedad y evaporación (dos factores esenciales que determinan en gran medida las necesidades de riego), la temperatura, la calidad del aire, etc. Toda la superficie del jardín dispondrá de sensores de control de humedad del sustrato, conectados al mecanismo de gestión centralizada a través de señal GPRS (tecnología de transferencia de datos de aplicación frecuente en redes de telefonía móvil 2G).

Los trabajos, que conllevarán una inversión de 6,2 millones de euros, comenzarán este verano y se extenderán previsiblemente hasta principios de 2027. Conscientes de que se trata del tramo de la M-30 con mayor intensidad de tráfico (por el que circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos a la hora), los trabajos se desarrollarán en horario nocturno para no interferir en la circulación.