Ni Calvo ni Cuca: ésta es la mejor marca de mejillones en escabeche de supermercado, según la OCU

Abrir una lata de mejillones en escabeche es algo que para muchas personas es casi algo automático, pero no todas las conservas son iguales. Aunque muchas marcas conocidas dominan los lineales del supermercado, un reciente análisis de la OCU ha puesto en cuestión algunas ideas bastante extendidas ya que tras comparar varias opciones disponibles en España, el resultado que ha dado es que no hace falta pagar más ni recurrir a marcas premium para acertar. De hecho, una marca blanca se coloca por delante del resto en calidad y precio. De este modo, si sueles comprar mejillones en lata o simplemente quieres elegir mejor la próxima vez, estos son los datos que debes tener en cuenta.

Los mejillones en escabeche siguen siendo una de las conservas más consumidas en España, tanto como aperitivo rápido como para completar ensaladas o cenas informales. Su éxito no es casual, ya que combinan sabor, facilidad de consumo y un precio que, en la mayoría de casos, resulta bastante accesible. Además, tienen a su favor un perfil nutricional interesante, con proteínas de calidad, vitaminas y minerales, lo que los convierte en un producto bastante completo dentro de lo que se espera de una conserva. Sin embargo, cuando uno se detiene a comparar marcas, empiezan a aparecer diferencias importantes que no siempre tienen que ver con el precio o con la fama de la etiqueta.

Cuál es la mejor marca de mejillones en escabeche, según la OCU

El análisis realizado por la OCU, en el que se han comparado 24 latas de mejillones en escabeche, deja como conclusión más clara que el producto mejor valorado no pertenece a una marca tradicional de gama alta.

En concreto, el Mejillón de Galicia en escabeche de Eroski se sitúa como uno de los más destacados del estudio, con una buena valoración global y un precio que ronda los 1,80 euros por lata, muy por debajo de otras opciones más conocidas. Junto a este, también aparecen bien posicionadas otras marcas blancas, como Sal de Plata de Lidl, que consigue igualmente buenas puntuaciones en relación calidad-precio. Esto rompe con la idea de que las marcas más caras son siempre las mejores.

Qué ha analizado la OCU y por qué hay diferencias

Para elaborar este ranking, la OCU ha tenido en cuenta distintos factores, desde el análisis en laboratorio hasta la degustación. Y es precisamente en esta última parte donde se marcan muchas de las diferencias entre unas latas y otras.

No todos los mejillones tienen el mismo sabor, textura o equilibrio en el escabeche, y eso influye directamente en la valoración final. También se han analizado aspectos como el contenido en sal o la presencia de posibles contaminantes, aunque en general los resultados han sido positivos. De hecho, el estudio concluye que la calidad media es buena, con varios productos que destacan claramente sobre el resto, aunque también hay otros que se quedan algo por detrás.

El origen del mejillón marca la diferencia

Uno de los factores clave que explica estas diferencias es el origen del producto. Según el análisis, la mayoría de las conservas mejor valoradas tienen algo en común: proceden de Galicia.

El llamado Mejillón de Galicia, amparado por denominación de origen, garantiza unas condiciones de cultivo concretas y una calidad bastante reconocida. Sin embargo, no todas las latas especifican claramente su procedencia. En muchos casos, el etiquetado sólo indica el lugar de envasado, lo que puede llevar a confusión, ya que el mejillón puede haber sido importado, sobre todo desde Chile. De hecho, una parte importante de las conservas del mercado utiliza esta procedencia.

Por eso, fijarse en detalles como la denominación o incluso en la especie puede ayudar a identificar mejor el producto. En España, la variedad habitual es la Mytilus galloprovincialis, mientras que la procedente de América suele ser Mytilus chilensis.

Son saludables, pero cuidado con la sal

Los mejillones son saludables gracias a que tienen proteínas de calidad, aportan hierro, vitamina B12 y también omega 3, pero además, no son especialmente pesados ni demasiado calóricos, por lo que encajan bastante bien como aperitivo o incluso para acompañar una comida sin complicarse demasiado. Ahora bien, no todo es tan perfecto, si tenemos en cuenta que el estudio que ha hecho la OCU señala un punto donde varias marcas flojean: la sal. En algunas bastante conocidas, como Albo, Calvo o Cuca, los niveles son más altos de lo recomendable, algo que al final acaba pasando factura en la valoración global.

Seguridad alimentaria y precio

Otro aspecto que tranquiliza es la seguridad del producto. A pesar de que los moluscos pueden generar ciertas dudas por su naturaleza filtradora, el análisis no detecta problemas relevantes en este sentido. No se han encontrado niveles preocupantes de metales pesados como mercurio o cadmio, aunque alguna muestra se acerca al límite permitido, lo que influye en su peor puntuación dentro del ranking.

En cuanto al precio, las diferencias son claras. Mientras algunas marcas superan los 7 euros por lata, otras opciones, entre ellas las mejor valoradas, se sitúan por debajo de los 2 euros. Esto refuerza una idea bastante clara tras el análisis y es que no hace falta gastar más para comer mejor. En el caso de los mejillones en escabeche, al menos según la OCU, elegir bien no depende del precio, sino de fijarse en el producto concreto.