Comer de un chef con estrella Michelin por menos de 20 € en Madrid es posible: el restaurante que conquista a los expertos gourmet

No es habitual poder probar platos diseñados por un chef con estrella Michelin sin dejarse una buena cantidad de dinero, pero en Madrid acaba de surgir una opción que rompe con esa idea. A través de una colaboración inesperada, el cocinero Carlos Maldonado ha llevado parte de su creatividad a una cadena de restaurantes con precios bastante asequibles. El resultado es una propuesta que permite acercarse a la cocina de autor sin complicaciones y en un formato muy distinto al habitual. Desde baos hasta platos de fusión, la experiencia se aleja del restaurante clásico y se adapta a un público mucho más amplio. Y todo, en algunos casos, por menos de 20 €.

La historia de Carlos Maldonado no es la típica dentro del mundo de la alta cocina. Fue el primer concursante de MasterChef España en conseguir una estrella Michelin, algo que logró después de abrir su restaurante Raíces en Talavera de la Reina, su ciudad natal. Desde entonces, ha ido construyendo una trayectoria bastante reconocida, aunque sin perder ese enfoque cercano que le caracteriza. Y precisamente esa idea de acercar la cocina a más gente es la que está detrás de su colaboración con la cadena de restaurantes Sumo, de modo que de forma asequible puedes comer platos de estrella Michelin por menos de 20 €.

Comer de un chef con estrella Michelin por menos de 20 € en Madrid es posible

Sumo Restaurante Buffet Asiático es la red de locales conocida por su formato de buffet y por apostar por una cocina de fusión con base asiática y que cuenta ahora con la colaboración de Carlos Maldonado, que ha diseñado ocho platos exclusivos que ya forman parte de la carta. La idea es sencilla, pero poco habitual: llevar la creatividad de un chef con estrella Michelin a un entorno accesible, donde por menos de 20 € el cliente puede disfrutar de un menú degustación cerrado. El resultado es una mezcla curiosa entre la esencia del restaurante y el estilo del cocinero, que se mueve entre sabores más tradicionales y propuestas algo más arriesgadas.

Qué platos se pueden probar: del dark bao a la bomba de buey

Entre las creaciones diseñadas para esta colaboración aparecen platos que llaman la atención tanto por el nombre como por la combinación de ingredientes. Uno de los más comentados es el dark bao, al que se suman propuestas como el salmón delice, el tago gold o la bomba de buey. Son platos pensados para integrarse dentro del formato buffet, pero con ese punto creativo que marca la diferencia.

La idea no es replicar la experiencia de un restaurante Michelin al uso, sino trasladar parte de ese trabajo a un formato más informal, donde se pueden probar varias elaboraciones en una misma visita. En este sentido, la propuesta encaja bien con el concepto de Sumo, que ya trabaja con una base de cocina fusión y que suele combinar distintas tradiciones en su carta.

Cuánto cuesta comer platos de un chef Michelin en Madrid

Uno de los puntos que más llama la atención es el precio. Comer platos diseñados por un chef con estrella Michelin por menos de 20 € no es algo habitual, pero aquí sí es posible. El buffet de Sumo arranca en 17,50 euros por persona en horario de mediodía entre semana, mientras que en otros momentos, como noches o fines de semana, puede llegar hasta unos 25,95 euros.

Dentro de ese precio se incluyen los platos diseñados por Carlos Maldonado, lo que permite probar varias de sus creaciones sin tener que pagar un menú específico o cerrado. Esto es, en gran parte, lo que ha generado interés entre quienes siguen la gastronomía, ya que rompe con la idea de que la alta cocina siempre está ligada a precios elevados.

Más de 10 restaurantes en Madrid para probarlo

Otro punto a favor es que no hace falta desplazarse demasiado para probar esta propuesta. Sumo cuenta con más de 10 restaurantes repartidos por Madrid y alrededores, lo que facilita bastante el acceso.

Hay locales en zonas céntricas como Gran Vía o el barrio de Salamanca, pero también en otras áreas como Azca, Pozuelo o Alcobendas. Esto permite elegir el sitio según la zona o el plan del día. Además, a través de su web se puede consultar la carta, ver precios actualizados y reservar mesa de forma sencilla, algo que resulta útil en momentos de mayor afluencia.

Una colaboración pensada para sorprender

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La colaboración se dio a conocer a través de redes sociales con un mensaje bastante claro: «esta no te la esperabas». Y lo cierto es que, dentro del panorama gastronómico, no es una unión habitual. No es la primera vez que Carlos Maldonado colabora con cadenas de restauración, ya que en 2025 también participó en el diseño de platos para otra marca, aunque en un contexto distinto.

En este caso, el enfoque es más directo: acercar la cocina de autor a un público amplio, sin formalidades y sin precios elevados. Una propuesta que, al menos sobre el papel, consigue que más gente pueda probar platos con firma Michelin sin que eso suponga un desembolso importante.