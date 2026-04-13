La brutal rajada de Javier Clemente contra el Athletic por su política de fichajes

Javier Clemente ha vuelto a dar que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación por unas polémicas palabras sobre el Athletic Club de Bilbao y su filosofía de fichajes. El ex entrenador del conjunto vasco carga contra «mentiras» del club a la hora de cumplir con su tradicional política de fichajes y deja claro que no está de acuerdo con lo que se hace, especialmente con algunos jugadores jóvenes fichados para la cantera.

«Si traen a gente de fuera, que traigan a gente de fuera. Pero a mí lo que no me gusta es que se mienta», comenta Javier Clemente sobre la política fichajes del Athletic Club, que se basa en la filosofía de que en su primer equipo pueden militar sólo jugadores nacidos o formados en el País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava), Navarra, Labourd (País Vasco francés), Sola (País Vasco francés) y Baja Navarra (Francia).

«Se coge a un jugador, se le mete dos meses en un equipo de un pueblo de al lado y luego se dice que es de la cantera nuestra. Que se mienta es decir que tenemos tres jugadores vascos, y resulta que los hemos traído con 16 años de por ahí… de Casa Cristo, y los hemos tenido tres meses en un club vasco», dice en la Cadena Ser el veterano técnico. «Como juegan un poco bien le ponemos nosotros y decimos que viene de la cantera vasca. ¿De la cantera vasca? ¡Y unas narices!», añade el entrenador.

Clemente: «Se hacen trampillas»

Javier Clemente insiste sobre el Athletic en que «ahora se fichan muchos de fuera. Se hacen trampillas, se coge a un jugador, se le mete dos meses en un equipo de un pueblo de al lado y luego se dice que es de la cantera nuestra. Cuando recurrimos a trampillas quiere decir que el ambiente, aunque yo estoy encantado con que vengan, no es el mismo que el Athletic de antaño. Éramos otra cosa».

Un Javier Clemente que añade que «Bilbao está cambiando un poco. Ahora se mira más el resultado, se dicen más comentarios este no rinde y este si rinde» y que «la directiva no tiene mucha mano con el socio, con los jugadores, no hay el ambiente que se ha vivido. El Athletic ha cogido una tendencia más del resto de los equipos que de lo que antes era exclusivo del Athletic». Y es que Clemente vivió otras épocas en la que el club era muy diferente: «El Athletic tenía un ambiente exclusivo, todos de casa, de la cantera, nos conocíamos desde los 13 años. Es importante conocer cómo es la identidad del club. Se está perdiendo bastante y tenemos épocas malas y ambientes raros, cosas que no había antes».