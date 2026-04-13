Hallan un zulo en la casa del acusado de la desaparición y muerte de Esther López hace cuatro años

Cuatro años después de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), el caso, que aún está pendiente de juicio, puede dar un giro crucial tras el hallazgo que se acaba de producir ahora: un zulo en la que fue la casa del acusado, que está a la espera de que se ponga fecha a la vista oral en la que será juzgado.

El zulo ha sido hallado de forma casual, en el transcurso de unas obras de reforma que había encargado el actual propietario de esa casa que, cuando ocurrieron los hechos, era la de Óscar S. M., procesado que se someterá a juicio ante un tribunal popular.

A ese zulo se accede por una trampilla situada en un baño de la casa, según ha desvelado este domingo Diario de Valladolid. La Guardia Civil ha precintado el zulo y la estancia por la que se accede a él. Ese sótano oculto será objeto de una concienzuda inspección por parte de investigadores de la UCO de la Guardia Civil, que emprenderán los trabajos este mismo lunes.

Esther López desapareció en la noche del 12 al 13 de enero de 2022. Su cadáver apareció más de 20 días después, el 5 de febrero de aquel año. El cuerpo apareció en una cuneta que días antes había sido revisada en el marco de las batidas que se llevaron a cabo para dar con la mujer, que tenía 35 años.

El forense que realizó la autopsia de la víctima determinó que murió víctima de unos fuertes traumatismos compatibles con un violento atropello. Asimismo, detectó que el cuerpo presentaba signos que se producen por arrastre, lo que avalaría la tesis de que el cadáver fue trasladado y posteriormente dejado allí. Además, el forense dejó claro que también aparecían indicios de que el cuerpo de la víctima había estado tiempo en una zona con humedad.

Son datos a tener en cuenta ahora ante la investigación que afronta la UCO en ese zulo de la casa que pertenecía al acusado por la desaparición y muerte de Esther López.

A expensas de las revelaciones que pueda aportar esta nueva invetigación, hasta el momento el escrito de acusación emitido por la Fiscalía y que forma parte del procedimiento penal abierto contra Óscar S. M. apuesta por el siguiente relato de hechos: el acusado y Esther López discutieron tras aceptar ésta irse a pasar la noche con él a casa de éste; ella decidió marcharse y, en su caminata, fue embestida por el coche conducido por Óscar S. M. de forma intencionada y, según la Fiscalía, con intención de acabar con la vida de la mujer.