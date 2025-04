La juez del caso Esther López llama a declarar, a petición de la defensa, al testigo que halló el cadáver de la vallisoletana en una cuneta del municipio de Traspinedo 24 días después de su desaparición. La juez también ha acordado tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil y otras personas que participaron en las labores de búsqueda de la fallecida. La defensa pretende demostrar con estas nuevas diligencias que Óscar, el único acusado del crimen, no pudo dejar el cuerpo de Esther en la cuneta, tal y como sostiene la Guardia Civil.

Esther López fue asesinada la noche del 12 de enero de 2022 y su cuerpo arrojado a una cuneta del municipio de Traspinedo. El 5 de febrero del mismo año, 24 días después de su desaparición, un fontanero salmantino que paseaba por la zona encontró el cadáver en una zona que ya se había rastreado. La Guardia Civil ya interrogó en su día al testigo pero la defensa del único imputado, un amigo de Esther que fue el último en verla con vida, quiere que el fontanero comparezca ante la juez.

La defensa quiere probar que los equipos que rastrearon la zona de la cuneta, de gran profundidada, no vieron el cadáver de Esther porque el cuerpo no estaba y alguien lo puso más tarde, es por eso el testigo lo encontró 24 días después «con facilidad». Según la defensa de Óscar, este imputado no pudo haber abandonado el cuerpo de Esther porque para entonces su coche estaba balizado por la Guardia Civil.

«Así fue el crimen de Esther López»

Según la autopsia, la joven Esther López recibió varios golpes en la cara y fue atropellada por un coche. El homicida la dejó agonizando en la cuneta y huyó después de borrar mensajes de su móvil. La investigación culpa a Óscar, el amigo de Esther López que fue el último en verla. La UCO ha llegado a hacer una simulación digital del crimen que señala directamente al acusado.

Según esta simulación que no deja ni un sólo detalle al azar, el sospechoso llevó a Esther a su casa, discutieron porque no quería mantener sexo con él y la golpeó en la cara. A continuación, el imputado regresó a su casa a coger su coche para atropellar a la joven cuando esta se marchaba por una calle cercana. Así lo explica el informe definitivo del caso y los 12 vídeos técnicos facturados por los especialistas del Equipo de Reconstrucción de Accidentes (ERAT) de la Benemérita.

En los vídeos de simulación del crimen que acompañan esta información, los guardias calculan y realizan una animación con los datos del crimen, demostrando a su juicio, que Oscar atropelló a Esther de forma intencionada y por lo tanto ya no se trata de un homicidio accidental sino de un asesinato.

A lo largo de los más de 400 folios de su informe definitivo y estos doce vídeos incorporados al final de la causa, los investigadores relatan con detalle su hipótesis sobre el final trágico de la joven que había salido a tomar unas copas con sus amigos Lucio y Óscar la madrugada del 13 de enero del año 2022 en Traspinedo.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil esa madrugada tres personas iban en el coche de Óscar. El conductor, Esther López y un amigo de ambos llamado Lucio. Tras dejar a Lucio cerca de su casa, Óscar se dirigió a su casa en su coche con Esther. Una versión que apoyarían los posicionamientos de los teléfonos móviles de ambos y la centralita del coche del presunto homicida, en cada momento del relato.

Esther fue atropellada a 45 km/h

Sobre las 3:23 Óscar y Esther tuvieron una fuerte discusión, no se descarta que por motivos sexuales, en la puerta de acceso a la vivienda de Oscar. Esther se marchó andando seguida de cerca por Óscar que la alcanzó en una calle trasera a su domicilio y pudo darle una paliza, «según las lesiones compatibles que presenta el cadáver de la mujer en el párpado del ojo derecho, el cuello y el dorso de la mano».

Posteriormente, Óscar regresó a por su coche, volvió a la calle donde estaba Esther, aceleró y la atropelló a una velocidad de 45 km/h cuando ella se alejaba dándole la espalda, tal y como atestiguan los daños en el coche del sospechoso y los vídeos de la simulación del crimen.

Llevó a Esther López en el maletero

A continuación, según los investigadores, Óscar cargó el cuerpo de Esther en el maletero y lo escondió en su casa dejando morir a Esther. En el atropello, desgarró la chaqueta de la víctima encontrando la Guardia Civil fibras que podrían ser de ésta en el coche y en el domicilio del sospechoso. Igualmente, hallaron en el maletero de Óscar ADN que coincidía en gran parte con el de la víctima.

Después, Óscar, presuntamente, se dedicó a intentar borrar las pistas del crimen. Puso en modo avión su móvil y el de Esther López. Oscar viajó desde Traspinedo a su casa de Valladolid, ocultando el móvil de Esther en unos matorrales del camino. Fue a limpiar su coche y regresó a su casa en Traspinedo.

Allí cargó el cadáver y lo depositó en la cuneta que ya conocía porque hace tiempo sufrió un accidente en ese punto. La curva del kilómetro 0,800 de la carretera VP 2303. La idea era simular que Esther había sido atropellada por un conductor que se había dado a la fuga. Allí abandonó el cadáver de Esther López en la cuneta, y junto a ella su bolso y su teléfono móvil con las llamadas borradas.

Según la Guardia Civil, Óscar intentó «teatralizar» el escenario del crimen para engañarles, algo que no consiguió.