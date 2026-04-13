La inversión inmobiliaria de calidad institucional ha estado históricamente fuera del alcance del inversor particular. IQUO nace para cambiar eso: democratizar el acceso a operaciones tradicionalmente reservadas a grandes patrimonios, combinando 30 años de experiencia en real estate con tecnología propia.

La compañía se apoya en más de 30 años de experiencia de sus fundadores en el sector inmobiliario, sobre los que construye un modelo tecnológico orientado a mejorar la eficiencia, la transparencia y la toma de decisiones en inversión.

En esta nueva etapa, IQUO prevé canalizar una inversión de 20 millones de euros durante su primer año de actividad, consolidando así su posicionamiento en el mercado.

«El objetivo es claro: acercar al inversor particular las herramientas, el análisis y el control con los que opera el capital institucional», afirma Javier Gefaell, CEO de IQUO.

En un contexto de creciente interés por el real estate como activo refugio, IQUO plantea un modelo basado en la selección rigurosa de oportunidades, el análisis de datos y la gestión integral del ciclo de inversión.

La plataforma identifica activos inmobiliarios con potencial de revalorización y los somete a un proceso de análisis técnico, financiero y legal antes de su estructuración como oportunidad de inversión.

«No se trata solo de abrir el acceso, sino de hacerlo con criterio. Cada operación está auditada y diseñada para optimizar el binomio rentabilidad-riesgo”, señala Gefaell.

Tecnología y transparencia

El modelo de IQUO se apoya en una plataforma digital propia que permite al inversor acceder a información detallada de cada proyecto y realizar un seguimiento continuo de su evolución.

La digitalización del proceso permite agilizar la inversión, mejorar la trazabilidad y reducir fricciones en la gestión del capital.

Cada operación se articula a través de vehículos independientes (SPVs), lo que permite aislar el riesgo de cada proyecto y ofrecer mayor seguridad jurídica y financiera al inversor.

Evolución de modelo tradicional

IQUO representa la evolución de un negocio inmobiliario con base familiar hacia una plataforma tecnológica orientada a escalar la inversión y adaptarse a un nuevo perfil de inversor.

“La combinación de experiencia y tecnología es lo que nos permite ofrecer un modelo más eficiente, más transparente y preparado para el mercado actual”, concluye Gefaell.