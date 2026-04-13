Si tienes los manuales viejos de los electrodomésticos tienes un tesoro: no los tires porque son oro

Tener a mano los manuales de los electrodomésticos te puede hacer ahorrarte unos euros en caso de que se rompa alguno de los aparatos que tienes en casa. Los libros de instrucciones son indispensables para poder conocer el funcionamiento de un aparato y, lo más importante: encontrar la solución en caso de que haya algún inconveniente en el futuro, ya sea a través de un código de error o si hay algún problema con alguna pieza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la importancia de guardar un manual de instrucciones.

En plena era de las tecnologías, con miles de millones de personas conectadas a un móvil durante un gran número de horas al día, lo habitual se ha convertido en acudir a tutoriales para conocer cómo funciona algo que hayas comprado. Desde un teléfono móvil a un electrodoméstico, pasando por un pequeño aparato electrónico que requiera algo de mañana para ponerlo en circulación. Estos dispositivos suelen incorporar algo que para las nuevas generaciones puede pasar desapercibido, pero es primordial en el presente y futuro: los manuales de instrucciones.

Los manuales de instrucciones en la carta magna de todo electrodoméstico, en los que se incluyen las instrucciones esenciales para la instalación, uso seguro, las indicaciones para un buen mantenimiento y también la solución a todos los problemas que puedan surgir en el futuro. Estos libros también incorporan la información sobre seguridad, la puesta en marcha, el mantenimiento y algo importante: suelen incluir la garantía que te permitirá cambiar este aparato en caso de que se rompa o quede inhabilitado durante el tiempo que dure la misma. Esto lo tienes que guardar como oro en paño.

Los manuales de los electrodomésticos

Los manuales de instrucciones de los electrodomésticos son indispensables para poner en funcionamiento estos aparatos cuando se compran, pero pueden ser más importantes años después. Esto es debido a que, en caso de que haya algún problema con el aparato, podrás resolver la situación tirando del libro de instrucciones. Esto puede evitar una llamada al servicio técnico y la visita de un especialista a tu casa. Ergo, te ahorrarás una buena cantidad de dinero sólo por el hecho de haber guardado el libro de instrucciones.

Esto es debido a que estos libretos suelen tener lo que se llama diagrama de despiece, que son dibujos detallados de cada tornillo y pieza. Gracias a ello podrás acudir a la ferretería y detallar cuál es la pieza que necesitas exactamente sin necesitar la opinión de un experto, que será más costosa. Además del diagrama de despiece, estos manuales también suelen incluir los códigos de error que pueden aparecer durante la vida de un electrodoméstico. Si te salta el R4, puedes conocer el diagnóstico de tu microondas leyendo el libro donde se explican todos estos códigos. En el libro de instrucciones también podrás encontrar todos los consejos de mantenimiento y demás especificaciones técnicas que en el futuro puede que te hagan ahorrarte unos euros.

En el caso de que con el paso del tiempo estas hojas empiecen a perder calidad, un buen truco es recortar las más importantes y guardarlas en una especie de archivador con una funda. Si lo piensas bien, este simple gesto puede ser una inversión a largo plazo.