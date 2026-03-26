El comercio de electrodomésticos de proximidad afronta retos de digitalización, regulación y rentabilidad

El comercio de proximidad de electrodomésticos se enfrenta a una etapa decisiva caracterizada por la presión regulatoria, la transformación digital, la competencia internacional y la necesidad de reforzar su rentabilidad, según se concluyó en el II Fórum FECE 2026, celebrado ayer en Sevilla. Representantes empresariales, autoridades y expertos económicos coincidieron en que, aunque el sector mantiene fortalezas diferenciales, requiere un entorno más equilibrado para seguir siendo competitivo.

El presidente de FECE, Diego Giménez, abrió la jornada reivindicando el papel económico, social y territorial del comercio de electrodomésticos y enfatizó la capacidad de resistencia del canal especializado. «Los comercios de proximidad, pese a todas las adversidades, resisten y miran al futuro con optimismo».

Giménez recordó que el sector está integrado por 5.000 comercios de proximidad (había 10.000 hace una década), que generan empleo (20.000 directo y 10.000 indirectos), sostienen actividad económica en barrios y municipios y aportan valor a través del asesoramiento, el servicio y la posventa. Frente a un contexto de incertidumbre global, defendió que la personalización y la cercanía siguen siendo la principal ventaja competitiva del comercio especializado frente a otros canales.

Un mensaje compartido por empresarios, administración y expertos: «El sector tiene base, capilaridad y conocimiento para seguir siendo relevante, pero necesita menos burocracia, reglas equitativas, más digitalización útil y una estrategia clara para garantizar su continuidad.

Burocracia, costes y desaparición de microempresas

La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, alertó del impacto de la sobrerregulación y el alza de costes sobre las pequeñas empresas y advirtió de que en los últimos cinco años han desaparecido 25.000 microempresas en España, muchas de ellas del comercio. De Miguel subrayó además que el 60 % de las empresas españolas considera la burocracia un gran obstáculo, frente al 25 % de la media europea, y reivindicó el papel económico, social y territorial del pequeño comercio.

El Ministerio pone el foco

La secretaria general de Regulación y Apoyo al Comercio Interior, Rocío Ormaechea, situó la competitividad, la productividad y el relevo generacional como ejes del futuro del comercio de proximidad. Durante su intervención, recordó que, según un estudio encargado por FAEL, el 51 % de los establecimientos del sector está atendido únicamente por su propietario y que el 25 % cuenta con menos de dos empleados, una estructura que complica la continuidad de muchos negocios.

Andalucía pide fiscalidad adecuada

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, reclamó una fiscalidad adecuada, simplificación administrativa y medidas de apoyo adaptadas a la realidad del canal. Blanco puso cifras al peso del sector en la comunidad, con 2.500 establecimientos, más de 10.000 empleos y una facturación superior a 1.500 millones de euros, y defendió su papel como elemento de cohesión en pueblos y ciudades.

Más digitalización, misma cercanía

Los responsables de Euronics, Expert y E-Square coincidieron en que la integración entre el canal físico y el digital se ha convertido en una condición de supervivencia y señalaron que España mantiene una posición singular en Europa por la fortaleza de su red de tiendas de proximidad y grupos de compra. No obstante, advirtieron de la presión creciente sobre la rentabilidad: según GfK, el mercado español de gama blanca crece un 5 % en unidades, pero sólo un 3 % en valor, un desfase que evidencia la erosión del precio medio y de los márgenes, mientras el sector reclama igualdad de reglas en reciclaje, residuos y obligaciones medioambientales.

El futuro de la distribución

Fabricantes, grupos de distribución y representantes del sector coincidieron en que el comercio especializado mantiene recorrido, pero debe reforzar su propuesta de valor en un mercado cada vez más exigente y digital. El consenso fue claro: la tienda física no puede competir sólo en precio y debe evolucionar hacia un modelo híbrido, donde el canal digital refuerce su capacidad comercial y su relación con el consumidor a través de la experiencia, la prescripción, la instalación y el servicio.

Los datos reflejan ese cambio de escenario. El mercado español de tecnología para el hogar mueve alrededor de 13.000 millones de euros y uno de cada tres euros ya se compra online, aunque en gran electrodoméstico la tienda física sigue conservando una posición sólida gracias a la instalación, la posventa y la confianza. A ello se suma otro dato relevante: cerca del 50 % de las compras sigue apoyándose en la recomendación del vendedor, mientras el relevo generacional aparece como uno de los principales desafíos para asegurar la continuidad del sector.