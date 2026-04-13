Ni la guerra frena la inversión de EEUU en la Base Naval de Rota: nuevo contrato de 15 millones de dólares

Una empresa española será la encargada de llevar a cabo nuevas obras en la Base Naval de Rota durante los próximos años. El contrato, adjudicado por la Armada de Estados Unidos, alcanza los 15 millones de dólares y forma parte de un plan más amplio para mejorar distintas infraestructuras dentro del recinto. No se trata de una actuación puntual, sino de un conjunto de trabajos que se irán desarrollando con el tiempo y que afectan tanto a zonas exteriores como a edificios. El objetivo es adaptar la base a las necesidades actuales y mejorar las condiciones de quienes trabajan allí. Las obras ya tienen calendario y, según lo previsto, se alargarán varios años hasta su finalización.

La adjudicación se cerró a comienzos de marzo y recayó en una empresa con sede en Madrid, Sociedad Española de Montajes Industriales. No es un contrato menor, ni por importe ni por duración, y tampoco es algo que se vaya a ejecutar de una sola vez. De hecho, se trata de un acuerdo de los que se van activando según necesidades, algo bastante habitual en este tipo de proyectos. Detrás está el organismo que gestiona este tipo de actuaciones fuera de Estados Unidos, el comando conocido como NAVFAC EURAFCENT, que se encarga de infraestructuras vinculadas a la Armada en distintas zonas, entre ellas España.

Qué se va a hacer exactamente en la base de Rota

Más que una gran obra concreta, lo que hay es una suma de actuaciones repartidas en distintos puntos de la base. Por un lado, se van a renovar carreteras, aceras y superficies de hormigón. Esto incluye tanto demoliciones como nuevas construcciones, además de trabajos de pavimentación en viales y zonas de aparcamiento y otras tareas como sellado de grietas o repintado de señalización.

A esto se suma todo lo relacionado con el agua, en concreto los sistemas de drenaje. Se prevé sustituir o instalar desagües pluviales en distintos puntos, algo que puede parecer menor, pero que resulta clave para evitar problemas en episodios de lluvia. En paralelo, habrá intervenciones en edificios. Se revisarán cubiertas, se repararán tejados y, en algunos casos, se sustituirán por completo. También se incluyen trabajos más básicos, como pintura interior y exterior, que forman parte del mantenimiento habitual pero que, en un recinto de este tamaño, suponen bastante volumen.

Un contrato que no se ejecuta de golpe

Uno de los puntos que conviene entender es cómo funciona este tipo de contrato. No se trata de una obra cerrada con un inicio y un final claros desde el primer día, sino de un acuerdo que permite ir encargando trabajos según se necesiten. Esto significa que la empresa adjudicataria no ejecuta todo de golpe, sino que va interviniendo en función de lo que se vaya planificando. Es un sistema que se utiliza bastante en instalaciones grandes, donde siempre hay algo que reparar o actualizar.

Además, el contrato es de precio fijo, lo que en la práctica permite controlar mejor el gasto. La administración sabe cuánto va a costar cada actuación y evita desviaciones importantes en el presupuesto. En este caso, el importe total alcanza los 15 millones de dólares, financiados con fondos de operación y mantenimiento de la Armada estadounidense correspondientes a 2026.

Por qué se hacen estas obras ahora

Este tipo de intervenciones no suele responder a una urgencia concreta, sino a planes de mantenimiento a medio y largo plazo. Las bases militares, como cualquier otra infraestructura, necesitan renovarse con el tiempo. En el caso de Rota, el objetivo es mantener un nivel adecuado tanto en operatividad como en condiciones de uso. No se trata sólo de que todo funcione, sino de que lo haga en buenas condiciones.

Un proceso con varias empresas en liza

El contrato no se ha adjudicado de forma directa. Como es habitual en estos casos, se abrió un proceso competitivo en el que participaron varias empresas. En total, se presentaron tres ofertas antes de tomar la decisión final. No es un número muy alto, pero sí suficiente para garantizar cierta competencia en el proceso. La adjudicación se gestionó desde el equipo de contratación que opera en la propia base de Rota, que es el encargado de tramitar este tipo de proyectos sobre el terreno. Según explican desde el organismo responsable, el objetivo es asegurar que el contrato ofrezca el mejor equilibrio entre coste y resultado, algo clave cuando se trata de fondos públicos.

La previsión es que los trabajos se prolonguen hasta marzo de 2031. Es decir, más de cinco años desde la adjudicación. Esto no significa que haya obras constantes todo ese tiempo en cada rincón de la base, sino que el contrato estará activo durante ese periodo para ir ejecutando actuaciones cuando se necesiten. Es, en definitiva, una forma de asegurar que el mantenimiento no se quede en intervenciones puntuales, sino que tenga continuidad en el tiempo.