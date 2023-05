Arabia Saudí presume de su embajador Messi 12 horas después de que OKDIARIO desvelara su contrato

Arabia Saudí ya presume orgulloso de su embajador Leo Messi. Lo ha hecho con motivo de la entrega del Premio Laureus al futbolista argentino como deportista mundial del año y apenas 12 horas después de que OKDIARIO desvelara en exclusiva su contrato de patrocinio con el país árabe, un lucrativo acuerdo que le procura unos ingresos anuales de 7,5 millones de euros.

«Estamos muy orgullosos de que nuestro embajador de la marca Leo Messi haya sido galardonado con el Premio Laureus al mejor deportista mundial del año. ¡Este año has deleitado e inspirado a tus aficionados de todo el mundo!», escribió el Gobierno saudí en las redes sociales que emplea para promocionar su turismo.

We are so proud of our brand ambassador Leo Messi on being awarded the @LaureusSport World Sportsman of the Year 2023 title.

You truly have delighted and inspired your fans all over the world this year!#Laureus23 #GOAT #Messi #Awards #Achievement #VisitSaudi pic.twitter.com/jvUrLSfpj0

— Visit Saudi (@VisitSaudi) May 9, 2023