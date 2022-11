La baja de Carlos Alcaraz en las próximas seis semanas arrebatará al español la doble oportunidad de estrenarse en las ATP Finals y en la última instancia de la Copa Davis, donde apuntaba a ser el gran líder de España y cabeza visible del cartel global del torneo. Ese desgarro abdominal, que de partida obligó al murciano a la retirada del Masters 1000 de París-Bercy, en pleno encuentro de cuartos de final ante Rune, evita que Carlitos tenga la opción de sumar más puntos de cara a defender un número uno del ranking ATP que, pese a todo, tiene grandes opciones de conservar hasta 2023.

Alcaraz, aun cayendo ante Rune en cuartos de París Bercy, consigue acumular 90 puntos de superávit en el ranking ATP, en comparación con los conseguidos la pasada temporada, donde cayó en el mismo torneo en octavos. Así las cosas, el próximo lunes Carlos contará con 6.820 puntos, exactamente 1.000 más que los de su más inmediato perseguidor, su compatriota Rafael Nadal. Rafa, por su parte, sólo ha conseguido sumar diez puntos en la capital francesa, por lo que se queda a mucha distancia de Alcaraz para lo que queda de temporada.

Y es que los dos torneos oficiales pendientes son la Copa Davis, donde no se reparten puntos ATP al ser torneo exclusivo de la ITF –hasta 2023– y unas ATP Finals que se podrían antojar trepidantes de cara a la lucha por el uno de no ser por las escasas opciones que tienen los dos tenistas que en estos momentos pueden arrebatarle a Alcaraz el número uno, que son el propio Nadal y el griego Stefanos Tsitsipas, quien después de su derrota en semifinales de París-Bercy ante Djokovic podría llegar a lo más alto, aunque en su caso pasa por ser campeón invicto en las ATP Finals.

Nadal necesita ganar… o hacer historia

Algo mejor lo tiene Nadal, quien con el que sería su primer título en las ATP Finals, torneo que se le resiste, se elevaría automáticamente a lo más alto del ranking, destronando a Alcaraz. Rafa no necesitaría ser campeón invicto y podría perder un partido en la fase de grupos, a la que aún no se le conoce quién serán los integrantes de uno u otro grupo.

Nadal, además, opta a una carambola que podría ocasionar una situación histórica en el ranking ATP. En caso de ganar los tres partidos de la fase de grupos, acceder a la final y perderla, Rafa sumaría 1000 puntos, que son exactamente los que necesitaría para igualar a Carlos Alcaraz y formar un doble número uno español en lo más alto de la clasificación.

En cualquier caso, el principal problema de Nadal no son las cuentas, si no su estado físico y tenístico. El balear se despidió a las primeras de cambio del Masters 1000 de París-Bercy frente a Tommy Paul, quien le derrotó en tres sets. Al término del encuentro y ante los medios de comunicación, Rafa confesaría que se trata de una situación lógica debido a su corta preparación y una inactividad previa de casi dos meses, añadiendo que, aunque no se ve en esos momentos para ganar, no tiene «nada que perder».

Los puntos que reparten las ATP Finals

Las ATP Finals, que desde 2021 se celebran en el Alpitour de Turín y en este 2022 repiten escenario, representan a un torneo de maestros que es especial por su consideración y por su formato. Los ocho mejores jugadores del año batallan en dos grupos, con tres partidos cada uno por los que pueden sumar 200 puntos ATP en caso de victoria, en cada uno de ellos. Además, acceder a las semifinales y ganarlas reporta 400 puntos extra y la victoria en la final otros 500, para un total de 1.500 para el campeón invicto.