La aventura de Rafael Nadal en el Masters 1000 de Paris-Bercy acabó en 2022 al mismo tiempo que su primer partido. Tommy Paul remontó un encuentro que Rafa tenía dominado con set y break arriba y se llevó el gato al agua en el tercero, en el que el español no pudo competir, visiblemente cansado y golpeado también en el plano mental. Este tropiezo, relativamente normal debido a la inactividad, supone la segunda derrota seguida de Nadal en el circuito, un dato que no es para nada habitual en la carrera del tenista español.

Hacía ocho años que Nadal no perdía dos partidos consecutivos en el circuito ATP, desde el 2016, cuando también en el tramo final de temporada Rafa cediera ante Grigor Dimitrov en el torneo de Pekín y acto seguido frente al serbio Viktor Troicki, en su estreno en el Masters 1000 de Shanghai. Ambas cadenas de derrotas tienen en común el tramo de temporada, cercano al final, en el que Nadal acostumbra a no sentirse tan cómodo, sobre todo en el plano físico, pero debido a la inactividad de 2022, también reportan importantes diferencias.

Entre la derrota de Nadal ante Frances Tiafoe, en los octavos de final del US Open, y la sufrida en la noche del miércoles a manos de Tommy Paul han pasado casi dos meses, en los que el tenista mallorquín ha permanecido ausente en el circuito debido a motivos personales –nació su primer hijo– y también físicos, con una nueva lesión abdominal que se produjo precisamente en el US Open. En este tiempo, sobre todo al principio, Rafael hizo un parón en los entrenamientos, lo que sumado a su inactividad competitiva hace que los dos partidos, las dos derrotas estén en mundos distintos más allá de la hemeroteca.

4-6, 6-4, 4-6, 3-6 vs. Tiafoe (US Open)

6-3, 6-7, 1-6 vs. Paul (M1000 París)

Rafa Nadal ha perdido 2 partidos consecutivos por primera vez desde octubre de 2016 cuando le sucedió ante Dimitrov (Pekín) y Troicki (Shanghai).

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 2, 2022