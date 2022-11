Alcaraz, sobre su lesión: «No sé si podré jugar las ATP Finals»

Carlos Alcaraz sufrió un importante contratiempo en su duelo de cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy, que le obligó a abandonar el torneo. El número uno del ranking ATP tuvo que retirarse de su enfrentamiento ante el danés Holger Rune cuando buscaba la remontada en el tie-break del segundo set (3-6, 6-6 (1-3)) y dijo basta debido a un fuerte dolor en la zona del costado, posiblemente causada por una lesión abdominal. Ya en rueda de prensa, Carlitos no pudo confirmar su presencia en las ATP Finals, que comienzan el 13 de noviembre en Turín, y emplazó su decisión a las pruebas que se realice en las próximas horas.

«No te puedo contestar a esa pregunta», comentó, al respecto de jugar las ATP Finals de Turín. Ahora voy a casa, me haré pruebas para ver la magnitud del problema y, a partir de ahí, ver cómo puedo ir a Turín al cine por cien», dijo el tenista murciano en rueda de prensa, tras retirarse del encuentro ante Rune. Alcaraz aseguró que había dicho basta y abandonó el partido «para no seguir con el run run» en la cabeza, propiciado por el fuerte dolor que sufría, tras una hora y 40 minutos de partido.

Sobre la retirada, Alcaraz aseguró que «es una cosa que intento evitar lo máximo posible y no la contemplo como opción». Esta es la segunda vez que Carlos abandona un partido en marcha en el circuito después de los cuartos de final del US Open de 2021, ante Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz afirmó en su comparecencia ante los medios de comunicación que tomó junto con su equipo la decisión de «parar antes de que empeorase» la lesión, ya que se preocupó bastante cuando empezó a notar fuertes molestias en la zona abdominal izquierda, que se acrecentaron al final del segundo set. «Quise parar con ese runrún en la cabeza, preferí parar y cuidármelo», señaló. «Sentía el abdominal en varios movimientos y, jugando así, es mejor retirarse», explicó el tenista nacido en El Palmar.