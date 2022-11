Nadal tranquiliza sobre su estado físico y confirma que jugará las ATP Finals

Rafael Nadal sufrió una dura derrota en su regreso a las pistas en el Masters 1000 de París-Bercy. El tenista español vio como Tommy Paul le remontaba un set, obligándole a decir adiós a las primeras de cambio a un torneo que nunca ha ganado, pero del que, hasta este miércoles, tampoco había sido eliminado antes de los cuartos de final. Pese al cansancio tras más de dos horas y media de juego, Rafa atendió a los medios de comunicación y restó preocupación sobre su derrota y el nivel, muy bajo en lo físico y lo mental, mostrado en el tercer set frente a Paul.

Nadal sigue con sus planes y achaca la derrota a la falta de rodaje ante los mejores tenistas del circuito, tras dos meses de baja por motivos personales –nació su primer hijo–. Rafa ya piensa en las ATP Finals, en las que confirmó su presencia y que viajará lo antes posible a Turín para prepararlas a conciencia. Sobre su situación en el tercer set, Nadal podría haberse visto aquejado por molestias estomacales, pero afortunadamente, tras un año accidentado, no sufre problemas físicos que pongan en duda su continuidad en el tramo final de temporada.

«Todo el crédito para Tommy Paul. He tenido mis opciones pero he jugado un partido terrible. Él ha sido agresivo», comentó sobre lo ocurrido en el encuentro, en el que Paul le eliminó a las primeras de cambio del Masters 1000 de París-Bercy. «Están pasando muchas cosas estos últimos meses, sin duda. Pero no estamos aquí para buscar excusas. Es lo mismo: juegas bien, ganas, juegas mal, pierdes. En el momento adecuado, no lo hice, no hice lo correcto. Tenía la intensidad y la concentración correctas», completó Nadal, sobre su despliegue.

«Tengo que ser mejor, resolver las cosas y jugar sets. Intentaré que suceda. Y si no sucede, seguirá siendo un buen año», añadió, en referencia a lo que queda de temporada, especialmente con las ATP Finals. «Estaré en Turín si nada cambia. No veo ninguna razón para no estar allí. No tengo otra intención, si me haces la pregunta ahora».

«En el partido de hoy vi cosas positivas. Negativas también. No puedo predecir mucho. Sólo pienso en ser mejor, mejorar un par de cosas y jugar sets contra los mejores jugadores para sentirte competitivo contra ellos», comentaba Rafa, que espera viajar a Turín lo antes posible y preparar el Torneo de Maestros. «No tengo nada que perder después de un buen año»; zanjó el manacorí.