Carlos Alcaraz y su detallazo acordándose de las víctimas del terrible accidente ferroviario en Córdoba se llevan la matrícula de honor de la semana en las notas de la semana de Pipi Estrada. El periodista asturiano analiza la actualidad con su peculiar toque y no tiene pelos en la lengua a la hora de suspender al Cholo Simeone por una nueva decepción del Atlético de Madrid en la Champions League.