El regreso del parón golpea al Atlético: Julián, Le Normand y Hancko acaban lesionados

Julián Alvarez ha encendido las alarmas en el Atlético de Madrid. El argentino no ha salido al campo después del descanso en el partido frente al Villarreal y el club rojiblanco ha sembrado el pánico a raíz de que comunicara en sus redes sociales la razón por la qué no podía seguir jugando.

Según el anuncio, el delantero había salido por Alexander Sorloth por ‘precaución’, un término en el que no se descarta que pueda sufrir algún tipo de lesión después del gran esfuerzo físico que lleva acumulado en estas últimas semanas de temporada. En lo que respecta al Atlético, Julián había sido titular en los tres partidos disputando prácticamente la totalidad de los minutos.

Eso, sumado a los dos compromisos con la selección de Argentina, donde jugó 74 minutos contra Venezuela y otros 24 ante Ecuador cuando el país ya estaba clasificado matemáticamente para el Mundial 2026, hizo que el futbolista haya decidido parar para evitar que el asunto fuese a mayores. Un contratiempo para un Simeone que no puede permitirse perder a su máxima estrella, y más con la primera jornada de Champions en Anfield.

Comienza la segunda parte. 🔄 Julián se retira por precaución y entra Sørloth en su lugar. pic.twitter.com/8c9855ZZdI — Atlético de Madrid (@Atleti) September 13, 2025

Hancko y Le Normand ponen en riesgo la defensa

En la segunda parte, el Atlético también siguió teniendo contratiempos con las lesiones. Concretamente le ocurrió prácticamente a la vez y en defensa. Cuando el partido ya estaba en el mejor momento para los del Cholo después de ver como, primero, Robin Le Normand pedía el cambio después de molestias musculares.

Pero sin duda en más desafortunado fue Hancko que, en apenas siete minutos después de haber salido al campo por Ruggeri, tuvo un fuerte golpe con Santiago Mouriño. Dos bajas que suman un grave problema para la zaga colchonera, que necesitará la mejor zaga para uno de los estadios más complicados de Europa.