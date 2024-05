El agente de Vitor Roque estalla contra Xavi: «Nunca ha hablado con él»

Uno de los grandes misterios de Xavi Hernández es por qué no cuenta con Vitor Roque. El delantero brasileño llegó en enero, marcó dos goles en dos ratos que jugó y, desde entonces, ha desaparecido de los planes del técnico. Su participación es ahora mismo nula en el Barcelona, lo que ha llevado a su agente a pronunciarse. Más allá de hablar sobre su futuro más inmediato –sin descartar su salida en verano– se ha quejado de la poca interacción del entrenador con su representado. «Nunca ha hablado con él», ha desvelado.

Vitor Roque llegó en un momento complicado para el Barça, tras la lesión de Gavi. De hecho, su desembarco en la Ciudad Condal se anticipó, puesto que estaba previsto para el verano, para reforzar al equipo y tratar de dar con él un salto de cara a poder pelear por todos los títulos.

Las sensaciones en sus primeros partidos no pudieron ser mejores. El ex jugador del Athlético Paranaense debutó nada mas llegar y marcó de forma consecutiva ante Osasuna –el único gol del partido– y frente al Alavés, pero a partir de ahí su peso en el equipo se ha ido reduciendo de forma considerable. En los últimos partidos, en los que el Barcelona ha necesitado remontar en el marcador, Xavi no ha contado con él.

Ni contra el PSG, ni ante el Real Madrid, ni frente al Girona tuvo minutos. De hecho, su última participación se remonta al duelo ante el Cádiz, en el que el Barça se llevó el triunfo por la mínima y que se jugó entre medias de la eliminatoria contra los franceses. La situación del jugador, ha hecho explotar a André Cury, su representante, que ha arremetido contra Xavi: «Todo el mundo piensa que Vitor Roque tiene que tener más minutos y nadie entiende por qué no se los da el entrenador».

«Xavi nunca ha hablado con el jugador. No entiendo esta situación y creo que no es bueno para ninguna de las partes», ha señalado Cury que, lejos de zanjar el tema, ha continuado hablando sobre la falta de minutos del jugador. En una entrevista en RAC1, ha llegado a poner su futuro en el Barça en duda, como ya hiciera el propio Xavi en rueda de prensa.

La continuidad de Vitor Roque con Xavi está en el aire

La continuidad de Vitor Roque en el Barça, a pesar de haber llegado hace apenas unos meses y tener un contrato de larga duración, no está para nada asegurada mientras que Xavi esté en el banquillo. «Ya hablé con Deco. El chico tiene contrato con el Barça y elegimos al Barça en lugar de otras opciones donde podíamos ganar el doble de dinero», ha destacado André Cury. A su vez, el representante del jugador ha señalado que «si el Barça no lo deja, el club o el entrenador, no sé qué pasa internamente, buscaremos otro camino».

Lo que ha descartado de forma segura es que se marche en verano en calidad de cedido. Cury ha señalado que «si el club decide que no se puede quedar, saldrá vendido», aunque no parece una opción muy real puesto que el Barcelona perdería una buena cantidad de dinero. «Si el club no da espacio a Vitor tendremos que mirar una solución. O se queda o sale traspasado, no una cesión. Si va a otro equipo que no es su dueño es muy peligroso para la carrera del chico», ha dejado claro el agente del delantero.