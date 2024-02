Vitor Roque mete en un compromiso a Xavi

Vitor Roque se erigió como el héroe del Barcelona contra Osasuna. El gol del delantero brasileño permitió a los de Xavi Hernández sumar los tres puntos en un partido muy gris, no descolgarse todavía más de la lucha por la Liga y sobre todo afianzarse en los puestos de Liga de Campeones. Ahora, con Ferran lesionado, tras su buena actuación, Tigrinho mete en un compromiso a Xavi Hernández de cara al próximo evento.

«Es muy importante el gol para él. Los goleadores dependen del gol. Se ha liberado viendo su celebración. Había tenido ocasiones en otros partidos y ha podido dar la victoria. Es un buen chaval, que trabaja, juega fácil, va en profundidad. Sabe sus cualidades y le irá bien para su confianza. Hemos ido con cautela con él porque venía de dos meses lesionado y antes de la Supercopa había recibido un golpe en el cuádriceps», comenzaba diciendo el técnico catalán en la rueda de prensa post partido sobre Vitor Roque.

El ex del Athletico Paranaense se presentó en la Liga con una actuación estelar tras cinco partidos en los que no había logrado rendir a su mejor nivel. El atacante venía de no jugar ni en la Supercopa ni en la Copa del Rey y empezaron a aparecer los fantasmas en torno al jugador. Pero Xavi le dio la oportunidad ante Osasuna y no la desaprovechó. A los dos minutos de salir, Tigrinho cumplió un sueño al anotar su primer gol con la elástica del Barcelona.

«Me acuerdo de cuando era niño. Marcar un gol con esta camiseta es un sueño hecho realidad», comenzó diciendo Vitor Roque tras el encuentro del Barcelona frente a Osasuna. «Estoy muy feliz por marcar mi primer gol y por la victoria. Eran tres puntos muy importantes. Es un gol que buscaba desde hace tiempo y estoy muy contento por todo», agregó el futbolista brasileño que quiere hacerse un hueco en el once de Xavi de aquí a final de temporada.

Vitor Roque se libera

Con su gol ante Osasuna, Vitor Roque se ha liberado. Los culés tienen muchas esperanzas puestas en este futbolista, pero sus primeros partidos no habían sido buenos y se había bajado un poco el suflé. Ahora Xavi tiene un problema de cara al encuentro contra el Alavés, porque Lewandowski no atraviesa por un buen momento y tanto Fermín como el brasileño están firmando grandes actuaciones.

Frente a Osasuna, Xavi sacó a Fermín por el lesionado Ferran Torres en el minuto siete de partido. Pero el canterano del Barça vio como el técnico le quitaba en el minuto 62 para dar entrada a Vitor Roque en el que era el segundo cambio del cuadro azulgrana en el partido. Para colmo, Tigrinho marcó su primer gol y ahora pone en un aprieto a Xavi que deberá decidir quién es de la partida contra el Alavés en Mendizorroza. El brasileño tiene muchas papeletas de disputar el que sería su primer partido como titular con la elástica del Barcelona. Hasta el momento ha disputado seis partidos y en todos ha entrado desde el banquillo.