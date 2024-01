Vitor Roque se estrenó con un golazo con el Barcelona un minuto después de entrar

Vitor Roque se estrenó como goleador con el Barcelona ante Osasuna, al minuto de ingresar en el terreno de juego. El brasileño, que desde que llegó no había dispuesto apenas de oportunidades, tardó apenas segundos en cabecear un balón al fondo de la red para adelantar al conjunto culé ante los navarros. Fue la primera variante que introdujo Xavi en la segunda mitad, después de haber tenido que introducir a Fermín por la lesión de Ferran, y la apuesta no le pudo salir mejor al egarense.

El técnico, además, quitó a Fermín, que había ingresado al terreno de juego en el minuto 5 de partido, para sustituir a un Ferran Torres que se marchaba entre lágrimas. Una decisión más que discutida, pero que no tardó en dar sus frutos. El brasileño fue el elegido para darle un vuelco a un partido que estaba más que atascado y su entrada cambió por completo la imagen de, hasta entonces, un pobre Barça.

Tigrinho dio su primer zarpazo como culé en el minuto 65 de partido, apenas un minuto después de entrar. Aprovechó una segunda jugada que acabó con un balón a Cancelo. Centró el portugués al área y allí sorprendió Vitor Roque para anticiparse al primer palo y ganarle la posición desde atrás a la defensa rojilla, y batir con la testa a Aitor Fernández.

El partido estaba complicándosele a Xavi, puesto que su equipo no lograba acercarse con demasiado peligro a la portería de Osasuna. Sin apenas oportunidades para batir la meta de los pamploneses, el técnico tuvo que tomar una decisión que, en un principio, no fue del todo entendida. Quitó a Fermín, que había sido el primer cambio y estaba cuajando un buen partido, para introducir a un compañero para Lewandowski en la lanza de ataque.

El delantero canarinho no tardó en responder al entrenador culé. Apenas un minuto después de entrar en el verde, hacía su primer gol con la elástica azulgrana. En su sexta participación como jugador del Barça, llegó el primer gol de la perla procedente de Athletico Paranaense, por la que el conjunto culé ha abonado al club brasileño una cantidad de 40 millones de euros.

Primera gran noche de Vitor Roque

Desde que Vitor Roque llegó al conjunto culé, el brasileño no ha tenido los minutos esperados. De hecho, no jugó ni en la Supercopa de España, ni en la última eliminatoria que el Barcelona disputó en Copa del Rey, en la que fue eliminado contra el Athletic. Ni aún necesitando Xavi goles, dio la alternativa a Tigrinho. Sin embargo, ante Osasuna no dudó y fue su primera apuesta, después de que Ferran cayera lesionado en la primera mitad y cuando veía que la entrada de Fermín no conseguía desatascar el juego del equipo.

Optó por Vitor Roque, que vivió en Montjuic su primera gran noche como jugador del Barcelona. Un gol del brasileño que sirvió para adelantar en el marcador a los blaugranas y encarrilar su reencuentro con los tres puntos, puesto que instantes después provocaba la segunda amarilla de Unai García, que dejaba a Osasuna con 10 jugadores.