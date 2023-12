Arranca la era Vitor Roque

Vitor Roque será una realidad en Barcelona este miércoles cuando aterrice en el Aeropuerto de El Prat de la Ciudad Condal y donde comenzará a prepararse como nuevo futbolista del conjunto azulgrana. Dos días más tarde, el 29 de diciembre, ‘O Tigrinho’ se vestirá por primera vez de corto junto al resto de sus compañeros y realizará el primer entrenamiento como jugador culé. El delantero brasileño irá poco a poco aclimatándose a la ciudad hasta que pueda incluso debutar el próximo 4 de enero en Gran Canaria ante Las Palmas.

Y es que será este viernes 29 de diciembre cuando el Barcelona regrese a los entrenamientos tras las vacaciones de Navidad y donde Vitor Roque ya será uno más. De hecho, la llegada del brasileño se antoja como imprescindible para mejorar las prestaciones en ataque, que tanto lo está sufriendo el equipo con la falta de efectividad en los partidos más importantes.

Un día más tarde de su primer entrenamiento con el Barcelona, Vitor Roque podrá presentarse ante su afición en el que el equipo llevará a cabo en el Estadio Johan Cruyff el particular entrenamiento a puertas abiertas de Navidad donde los jugadores se hacen fotos, firman autógrafos y regalan obsequios a los más pequeños. El delantero brasileño será el principal atractivo en evento donde se contará con una gran entrada de público en las gradas.

Y es que los primeros días de Vitor Roque en Barcelona serán frenéticos y llenos de compromisos. Otro de ellos, ya el 2 de enero de 2024, será la particular visita de los jugadores del primer equipo a los hospitales de la ciudad para estar con los niños en estos días tan señalados. Un día más tarde, el 3 de enero se llevará a cabo la presentación oficial de Vitor Roque como nuevo jugador del Barcelona. Aún se desconoce el dorsal que portará, pero las opciones y los que están libres son el 10, el 12, el 16, el 19 y el 24.

«All I want for Christmas is you» (Todo lo que quiero por Navidad eres tú) era el mensaje que publicó este 25 de diciembre el Barcelona en sus redes sociales junto a un video del brasileño poniéndose la camiseta de juego y posteriormente besando el escudo.

Vitor Roque es la solución

Pero Vitor Roque no llega al Barcelona ser un suplente más y ‘comer’ banquillo. Al brasileño se le espera que pueda solucionar todos los problemas de gol que tiene el equipo y ser el complemento perfecto a un Lewandowski que comienza a evidenciar que la edad comienza a hacer mella en su rendimiento. La realidad es que Tigrinho llega al conjunto azulgrana con una presión desmedida y quizás algo poco merecida, pues la responsabilidad del gol recaerá en él con tan sólo 18 años de edad.

El delantero brasileño llega a Barcelona a punto de cumplir 19 años (el 28 de febrero) y con la vitola de convertirse en el delantero titular del equipo para la próxima década. El conjunto azulgrana es uno de los equipos más exigentes del mundo, como ya ha venido repitiendo Xavi Hernández en multitud de ocasiones, y su rendimiento y goles deberán ser inmediatos. Del contrario, la afición culé no hará prisioneros y no tendrá problemas en poner pegas a este ilusionante fichaje.