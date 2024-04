A Vitor Roque se le pone cara de cesión

La continuidad de Xavi Hernández en el Barcelona pone en duda la de Vitor Roque. El delantero brasileño no ha terminado de convencer al técnico, que apenas le ha dado oportunidades desde su llegada. A pesar de los dos goles marcados en sus primeros encuentros, la participación del ex de Athletico Paranaense, que llegó como una de las apuestas claras de futuro de la entidad culé, ha sido mínima. Una vez confirmado que Xavi seguirá, la situación del canarinho se complica, pudiendo ser uno de los sacrificados la próxima campaña. De hecho, el técnico ha señalado que su situación habrá que estudiarla al término del curso.

El entrenador azulgrana ha hablado sobre Tigrinho, antes de medirse al Valencia en Liga. A la hora de la verdad, Roque no ha tenido presencia en el equipo y, ahora, cuando se juegan ser segundos, sería una sorpresa verle sobre el césped. «Aún no hemos decidido nada, quedan seis partidos», ha señalado Xavi sobre la situación y el futuro del brasileño.

También, ha reconocido que al final del curso, una vez que comiencen a configurar la próxima campaña, deberá hablarlo «con Deco y el presidente». «Decidiremos al final de temporada. No es fácil venir de otra liga, no es fácil marcar diferencias en el Barça. Necesita más minutos, confianza y al final de temporada, decidiremos», ha finalizado al respecto.

Unas palabras que dejan entrever que el futuro más inmediato de Vitor Roque puede estar lejos de Montjuic. El delantero llegó en el mercado invernal, anticipando su fichaje, para paliar la falta de recursos en ataque. Sin embargo, no es novedoso que para Xavi las prioridades a la hora de reforzar el equipo eran otras.

Y el técnico lo ha dejado claro con sus decisiones desde que llegara el canarinho. En sus primeros partidos tuvo buenos minutos, con dos goles, desatando una ilusión que se ha perdido con el paso de los meses, puesto que ha desaparecido del equipo. Ahora, su futuro podría estar lejos de la entidad, puesto que no se puede descartar que se marche cedido al término del curso para continuar con su crecimiento.

Futuro incierto de Vitor Roque en Barcelona

Los problemas del Barça a la hora de inscribir han marcado las últimas temporadas en el plano de fichajes y, de cara al próximo mercado, también se evidenciarán. En el caso de Vitor Roque, el club tendrá un problema, puesto que no está inscrito más allá de junio. El jugador llegó ocupando el hueco de Gavi, lesionado de larga duración, por lo que deberá ser inscrito de nuevo de cara a la próxima campaña.

Este verano, el Barcelona volverá a tener muchos problemas para poder hacerlo. De primeras, las tendrá bloqueadas por los impagos de la famosa palanca fake de Barça Studios. Una vez consigan ponerse al día con los pagos que ya declararon en su día pero que no llegaron a recibir, llegará el momento de inscribir a los fichajes que hayan ejecutado durante el verano y a los jugadores con los que cuenten para la próxima temporada 2024-2025.

Por ello, y ante la falta de confianza que ha demostrado Xavi Hernández en él, no es descabellado pensar que el futuro de Vitor Roque pueda estar fuera del Barcelona. Después de haber desembolsado 35 millones más variables por él, el club podría buscarle una salida en calidad de cesión para que continúe su crecimiento. Xavi no cuenta con él y, salvo que la situación dé un giro en los próximos encuentros, ya con la Liga perdida, su futuro de cara al próximo curso es una incógnita.

Los problemas de los culés de cara a inscribir hacen que deban ser estrictamente meticulosos a la hora de configurar su plantilla. No pueden, por tanto, hacerlo con jugadores con los que el técnico no vaya a contar, lo que abre la puerta a una salida en forma de cedido de Vitor Roque, si no cambia su situación actual.