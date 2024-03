El infierno que le espera a Vitor Roque para tener minutos

Vitor Roque aterrizó en el Barcelona este mes de enero de forma anticipada, pues estaba previsto que llegara al conjunto azulgrana el próximo verano, y después del pago al Athletico Paranaense de 30 millones de euros fijos más otros 31 en variables. El brasileño llegaba en un momento donde el equipo tenía un gran enfrentamiento con el gol y se antojaba como la salvación a todos los problemas. No obstante, dos meses después el joven delantero no cuenta para Xavi Hernández y prueba de ello es la escasez de minutos disfrutados en las últimas semanas.

El joven delantero brasileño irrumpió en el Barcelona después de sufrir una lesión en su tobillo derecho, por lo que desde dentro del club querían tener una paciencia añadida en sus primeras semanas como culé. Vitor Roque ha estado presente en 16 partidos como culé y se ha quedo sin jugar en seis de ellos ni un sólo minuto. Xavi no ha contado con él ni para la Champions League ni para la Supercopa de España.

El técnico catalán ha optado en este tiempo por dar oportunidades a otros futbolistas antes que a Vitor Roque viéndose el último de la rotación y eso que la lesión de Ferrán Torres le ha favorecido para tener más opciones. El regreso de El Tiburón en el próximo partido no hará otra cosa que sepultar todavía más al joven talento brasileño.

El ostracismo de la perla brasileña se debe a que a Xavi Hernández no le ha terminado de entrar por el ojo. Desde su irrupción en Brasil, Vitor Roque ha sido catalogado como una de las grandes perlas del fútbol brasileño, al igual que Endrick, que irá al Real Madrid desde la próxima temporada. El técnico español no ha precisado de sus servicios en algunos de los partidos en los que al Barcelona le hacía falta el gol como el comer.

Desde el club transmiten plena confianza en el jugador, pero también tiempo. Mucha paciencia con un delantero que acaba de cambiar drásticamente de vida, de continente, de equipo y haciéndolo a uno de los clubes más exigentes del mundo. Eso sí, Xavi de momento le ha dado muy poca bola.

Xavi no entiende el fichaje de Vitor Roque

Desde que Xavi Hernández se convirtió en entrenador del Barcelona en noviembre de 2021, uno de sus principales objetivos, por no decir el número uno, es y ha sido Martín Zubimendi. El técnico español veía en él el perfecto sustituto de Sergio Busquets cuando este tomara la decisión de abandonar el club. Xavi se lo ha venido pidiendo a Laporta en multitud de ocasiones, pero la respuesta siempre fue la misma: no hay dinero. Y es que la Real Sociedad pedía unos 60 millones de euros.

Pues bien, ante todas las negativas que ha recibido el técnico sobre la incorporación de Zubimendi, llegó el fichaje de Vitor Roque el pasado verano por el mismo precio que pedía la Real Sociedad. Y eso a Xavi no le gustó nada. Le enfadó mucho. Y con razón. No porque no quisiera al brasileño, sino por haber recibido negativas al fichaje del centrocampista español y después que el Barcelona pagara 30 millones de euros más otros 31 en variables y de fácil cumplimiento.