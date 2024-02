Vitor Roque desvela lo que le dijo el árbitro tras la expulsión en Vitoria: «Esto no es Brasil»

Vitor Roque dio su versión sobre la charla que mantuvo con Martínez Munuera tras ser expulsado en el último partido del Barcelona contra el Deportivo Alavés en Liga. El delantero brasileño, que venía de marcar dos goles en dos encuentros, no podrá estar este domingo en Montjuic para el duelo ante el Granada por esa doble amarilla que vio en Vitoria, la cual piensa que «fue injusta».

Además de negar que su pisotón en la espinilla sobre Rafa Marín fuera merecedor de la segunda amonestación por la que recibió la cartulina roja, Vitor Roque desveló la conversación con el árbitro que tomó dicha decisión: «Me dijo, ‘aquí no es como en Brasil’. Hablaba de eso, que esto no es como Brasil, que no era falta (del defensor del Alavés) y yo simplemente respeté la decisión y salí del campo».

El dorsal 19 del Barça llegó el pasado mes de enero procedente del Athletico Paranaense de la Liga brasileña y tras varios partidos, gozando de muy pocos minutos, supo aprovechar su oportunidad con dos goles ante Osasuna y Alavés habiendo entrado en las segundas partes de ambos encuentros. Sin embargo, también protagonizó una de las acciones más polémicas de la jornada pasada que su equipo no dudo en recurrir.

El recurso fue desestimado por Apelación y, finalmente, Vitor Roque no se vestirá de corto este domingo para jugar contra el Granada, una situación que el propio futbolista ha confesado que le da mucha rabia en una charla con Mundo Deportivo. «Quería estar en el campo para ayudar a los compañeros como venía ayudando, pero ahora me toca mantener la cabeza tranquila y seguir trabajando», añadió.

Vitor Roque frena su racha

A propósito de este asunto, o tigrinho fue cuestionado si entendía que su presidente, Joan Laporta, y su entrenador, Xavi Hernández, consideren que el campeonato español está adulterado y que están pagando el caso Negreira. «Lo entiendo un poco. Me quedé triste con su decisión de mantener la amarilla, pero ahora me toca cumplir la sanción y prepararme al máximo para hacer lo mejor posible en los próximos partidos», contestó Vitor Roque.

Además de la baja del brasileño, Xavi contará con bastantes lesiones que le complicarán su convocatoria. Además de las lesiones de larga duración de Gavi, Marcos Alonso, Balde, Raphinha y Ferran Torres, el técnico catalán suma a la lista a Vitor Roque, estaba muy en forma. Por suerte para él, esta semana volvió a los entrenamientos Ter Stegen, que podría regresar a la portería contra el Granada en lugar de Iñaki Peña.

El principal señalado del Barcelona por esta acción, Martínez Munuera, volverá a arbitrar un partido de altura este fin de semana. El colegiado alicantino dirigirá este sábado la pelea por el título entre Real Madrid y Girona en el Santiago Bernabéu. Después de su actuación en Mendizorroza, el Comité Técnico de Árbitros decidió que sea él quien imparta justicia en un choque donde se decidirá el liderato de la Liga EA Sports.