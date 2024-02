El Comité de Competición mantiene la sanción a Vitor Roque y no estará ante el Granada

Malas noticias para el Barcelona. Xavi Hernández no podrá contar con Vitor Roque este fin de semana por la expulsión que sufrió ante el Alavés en Mendizorroza. El Comité de Competición le ha mantenido la tarjeta amarilla que le costó la tarjeta roja el pasado sábado en tan sólo 13 minutos. Ahora, el conjunto azulgrana lo trasladará a Apelación con el objetivo de que pueda jugar ante el Granada.

Y es que Vitor Roque entró en el minuto 59 de partido sustituyendo a Gündogan y en tan sólo cuatro minutos volvió a ver puerta por segundo partido consecutivo. Pero al gran número de bajas por las lesiones se le acumulaba la sanción del joven delantero brasileño que vio dos tarjetas amarillas en menos de cinco minutos. Primero por cometer una falta y la segunda por el clavar los tacos a Rafa Marín en la tibia.

Martínez Munuera no lo dudó y le sacó la segunda amarilla. La primera ocurrió en el minuto 67 de partido y la segunda en el 72. El delantero brasileño se marchaba del estadio de Mendizorroza desolado después de anotar su segundo gol con la camiseta del Barcelona. Se acumulaban las malas noticias para un Xavi Hernández que vuelve a tener la plantilla en cuadros, especialmente en la delantera donde Ferran Torres, Raphinha y Joao Félix están lesionados y ahora Vitor Roque no podrá estar ante el Granada.

Según ha informado Adrià Albets, periodista de la Cadena SER, el Comité de Competición ha tomado la decisión de mantener la tarjeta amarilla a Vitor Roque, lo que le obliga a Xavi Hernández a tener que reinventarse para el choque ante el Granada ya que sólo podrá contar con Lewandowski y Lamine Yamal. Ahora, según ha informado esta misma fuente, el Barcelona recurrirá esta decisión y lo eleva al Comité de Apelación, cuya decisión está por encima del Comité de Competición. El objetivo es que Xavi pueda contar con el futbolista para este fin de semana.

Vitor Roque se suma a los lesionados

Las malas noticias no dejan de sucederse en el Barcelona. Y es que a principio de temporada, las lesiones era el gran problema del conjunto azulgrana, pues Xavi Hernández llegó a tener hasta el 30% de los jugadores del primer equipo en la enfermería. Ahora, la situación es más de lo mismo. Gavi y Balde no volverán a jugar más en toda la temporada, pero estos no son los únicos. Joao Félix, Raphinha, Sergi Roberto, Ferran Torres y Marcos Alonso tampoco estarán disponibles para este partido por los mismos motivos.

Por suerte para Xavi, el que sí podría recuperar para la causa es Ter Stegen, que ha comenzado la semana al mismo ritmo de sus compañeros. Por ello, después de varios meses de lesión donde tuvo que ser operado por unos problemas de espalda, el portero alemán podría ser de la partida con el objetivo de ir cogiendo minutos de cara al partido de ida de la Champions League ante el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona.