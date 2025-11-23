El verdadero uso del agujero de la tabla de cortar que casi nadie conoce

El uso del agujero en la tabla de cortar de cocina es un recurso cada vez más popular entre los amantes de la gastronomía y los aficionados a la cocina. Este ingenioso diseño ha captado la atención de muchos debido a su funcionalidad y utilidad en la preparación de alimentos. En este artículo, exploraremos cómo funciona este agujero y cómo puede mejorar tu experiencia en la cocina.

Está claro que la tabla de cortar de la cocina es uno de los indispensables en el día a día a la hora de cocinar. Ya que lo utilizarás para preparar cualquier plato, ya sea con pescado, verdura o carne, pero es casi seguro que tendrás que necesitar una tabla. Normalmente, la tabla de cortar lleva un pequeño agujero en un extremo que lo solemos usar para colgarla en algún rincón de nuestra cocina cuando la guardamos. Pero lo que seguro que no sabías es que su función es otra. ¿Para qué sirve entonces el agujero de la tabla de cortar de la cocina?

¿Para qué sirve el agujero de la tabla de cortar?

Puede que no le hayas prestado toda la atención al agujero de la tabla, ya que habitualmente lo utilizamos para colgarla en algún lugar de la cocina después de limpiarla. Si te fijas, a veces, el agujero es demasiado estrecho como para colgarlo, por lo que puede que no sirva tanto para ello. La realidad es que ese agujero está diseñado para que una vez que hayamos cortado los elementos sobre la tabla, estos puedan llegar a la sartén o a la olla en la que vamos a cocinarlos de manera rápida y sin la necesidad de salpicaduras o sin que acaben cayendo por los lados y ensuciándolo todo.

Seguro que en más de una ocasión, has comenzado a cortar y a picar un puñado de verduras y luego una vez cortadas las has cogido con la mano y las ido echando en la olla o sartén. O también, has acercado la tabla de cortar sobre la que están las verduras listas para cocinar y con la ayuda del mismo cuchillo que has usado para cortarlas, las ha ido echando. Algo que hacemos todos pero que en realidad es un error si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces o bien perdemos parte de las verduras porque se nos caen de las manos o muchos trozos se «escapan» por el lado de la tabla mientras las vamos abocando.

Es ahí donde entra en juego el agujero de la tabla de la cocina, ya que su función real es la de hacer pasar por ahí el alimento que acabamos de cortar de manera que no perdamos ningún trozo. Haz la prueba la próxima vez que cortes y piques algo. Solo tienes que llevar lo cortado hasta el agujero con la ayuda del cuchillo, acercar la parte del agujero de la tabla a la sartén o a la olla y pasarlo a través de este todo. Verás que nada se cae por los lados y que todo queda dentro del recipiente en el que vas a cocinar.