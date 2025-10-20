Soy químico y éste es el truco fácil para enfriar rápido una cerveza: el alimento que necesitas está en tu despensa

Enfriar una cerveza rápido es algo que puedes conseguir en un abrir y cerrar de ojos, solo necesitas un alimento esencial en tu despensa. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un sistema que realmente puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y pueden ser excepcionales. Es hora de conocer en primera persona cómo mantener esta bebida que en invierno o en verano debe estar lo más fría posible.

El alimento que necesitas está en tu despensa

El truco fácil para enfriar una cerveza que nos descubre un químico

Sólo necesitas poner en un recipiente lo suficientemente gran para que quepan en él las cervezas una buena cantidad de hielo. A este hielo le añadiremos sal y podrás comprobar como acaba provocando un magnífico efecto sobre cualquier bebida que hayas sumergido en el hielo. Conseguirás que se enfríen mucho más rápido.

Los expertos de Sedovin nos dan una serie de trucos que podemos poner en práctica siguiendo su blog para enfriar bebidas a toda velocidad: