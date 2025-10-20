Soy químico y éste es el truco fácil para enfriar rápido una cerveza: el alimento que necesitas está en tu despensa
Toma nota del truco fácil para enfriar esta cerveza
Estas personas que tienen que dejar de beber cerveza para toda su vida: lo piden los expertos
El agujero de tu móvil que no debes tapar jamás: el mucho más útil de lo que crees
Esto es lo que Pepe Rodríguez (chef) no puede soportar que haga la gente cuando va a comer a un restaurante
Enfriar una cerveza rápido es algo que puedes conseguir en un abrir y cerrar de ojos, solo necesitas un alimento esencial en tu despensa. Es cuestión de ponerse manos a la obra con un sistema que realmente puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y pueden ser excepcionales. Es hora de conocer en primera persona cómo mantener esta bebida que en invierno o en verano debe estar lo más fría posible.
Conocer la forma de enfriar esta o cualquier otra bebida es clave. No sabe de la misma forma, dependiendo del tipo de bebida que sea, sino que simplemente necesitamos un cambio de tendencia que puede acabar siendo una manera sencilla rápida y eficiente de conseguir nuestros objetivos. Sin necesidad de recurrir a estos elementos que pueden acabar siendo especialmente costosos de conseguir. En esencia lo que necesitamos es conseguir que la cerveza llegue a una temperatura adecuada para darnos lo mejor. Un cambio de temperatura que este químico se encarga de poner sobre la mesa y que nos descubre lo mejor de este tipo de elementos.
El alimento que necesitas está en tu despensa
En tu despensa tienes el alimento que necesitas tener en mente y que quizás puede acabar convirtiéndose en uno de los básicos más allá de lo que sería su uso convencional. Es hora de saber un poco más sobre los dobles usos de una despensa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
El precio de los alimentos, pero también de la electricidad, nos hacen replantearnos una serie de elementos que pueden llegar de una manera que quizás nos hará replantearnos algunos de los usos más comunes y casi recurrentes de cada uno de ellos.
Podemos obtener mucho más de lo que realmente podríamos hacer realidad algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.
Es importante conocer un poco más lo que podemos conseguir en casa con algunos trucos o remedios caseros que nos servirán para algo tan sencillo como enfriar rápidamente una cerveza en un abrir y cerrar de ojos. Un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno en estos próximos días.
El truco fácil para enfriar una cerveza que nos descubre un químico
Sólo necesitas poner en un recipiente lo suficientemente gran para que quepan en él las cervezas una buena cantidad de hielo. A este hielo le añadiremos sal y podrás comprobar como acaba provocando un magnífico efecto sobre cualquier bebida que hayas sumergido en el hielo. Conseguirás que se enfríen mucho más rápido.
Los expertos de Sedovin nos dan una serie de trucos que podemos poner en práctica siguiendo su blog para enfriar bebidas a toda velocidad:
- Enfriar una cerveza con agua, sal y hielo. Para esta forma necesitamos agua, sal y hielos, ¡ojo! pero no nos referimos a echar hielo a la cerveza. Metemos las cervezas en un bol con un poco de agua y unos hielos, echamos la sal al agua y metemos todo al congelador. La sal para disolverse en el agua necesita calor al ser una reacción endotérmica y, estando el agua fría, el único sitio del que puede tomar el calor es de la cerveza; dejándonos unas botellas heladas en un santiamén.
- Enfriar una cerveza con un aerosol. Para esta hace falta guantes, pero es la más espectacular. Si tenemos por casa un aerosol de aire comprimido, suelen usarse para limpieza de sitios piezas de informática o maquinaria. Podemos darle la vuelta y rociar bien la botella con él. El gas que contienen estos botes sale a temperatura bajo cero y enfriará la botella en nada de tiempo. Siempre con cuidado de no rociarnos sobre la mano y dando vueltas a la botella para evitar que se congele.
- Enfriar una cerveza con hielos de plástico. Sabemos que a la cerveza no se le ha de echar hielo, pero tiene una solución, hielos de plástico. Este tipo de hielos no son muy comunes en las casas, pero si algo les puede dar buena imagen es que enfrían sin aguar. Básicamente son cubito de plásticos llenos de agua, los cuales se meten al congelador. Al solidificarse el agua de dentro se quedan como un cubito de hielo, pero al estar cubiertos de plástico el agua no quitará sabor a tu bebida.
- Enfriar con vasos o jarras congelados. El tener previamente unos vasos en el congelador puede salvarte la vida. El problema de este método es el peligro de que la cerveza se agüe y pierda sabor, pero al menos estará fresquita y lista cuando queramos. Es desde luego el método más rápido para enfriarlas, pero el que necesita mayor antelación y previsión. No es recomendable sacar todos los vasos de golpe sino a medida que se vayan usando para evitar que se calienten, ni tampoco es el mejor método para enfriar cervezas artesanales o caras, ya que perderán sabor.