Rosalía la ha puesto de moda pero viene de mucho antes: el origen de la expresión hacer la 13-14

Hay un origen común de una expresión que puede cambiarlo todo y Rosalía ha puesto de moda, nada más y nada menos que hacer la 13-14. Una forma de empezar a pensar en el origen de unas palabras que tienen un doble sentido. No es fácil interpretar estos números que, en realidad, no son lo que parecen. Los secretos de una lengua que puede tener mil y un significados distintos y pueden acabar generando más de una sorpresa al descubrirlos.

La ha puesto de moda Rosalía

Como no podía ser de otra manera todo lo que toca Rosalía se convierte en oro. Es una de las cantantes que más lejos ha llegado y no es casualidad. Su talento innato es también fruto de una manera de entender la lengua que queda plasmada en sus canciones.

Este es el origen de la expresión hacer un 13-14

Hacer un 13-14 puede ser algo que debemos empezar a tener en cuenta, a partir de ahora. Una forma de conocer en primera persona la forma en la que estos expertos pueden aportarnos más de una sorpresa inesperada. Al contrario de lo que puede pasar, no es una expresión nueva que tenga que ver con las redes sociales.

Es mucho más próxima a lo que nos imaginaríamos y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Tal y como nos explican desde el blog del Eurotaller: «Seguro que alguna vez has oído o utilizado la expresión hacer la 13-14. Pero lo que quizás no sepas es que se trata de una frase acuñada en el ámbito de los talleres de reparación de automóviles. Dicha expresión, hoy con un matiz peyorativo, se suele utilizar en aquellas situaciones en las que percibimos que alguien nos quieren engañar. Pero, por suerte, ya no es patrimonio exclusivo de los profesionales del mantenimiento y reparación de automóviles, sino que se trata de una expresión coloquial muy popular».

Siguiendo con la misma explicación: «Para encontrar el origen de esta expresión tenemos que situarnos en el taller, donde las llaves de tuercas son una herramienta habitual. Este tipo de llave de boca abierta y fija cuenta con un calibre distinto en cada extremo. Concretamente, las correspondencias de las llaves son 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 19-22, 19-24, 24-27, 28-29 y 30-32. O lo que es lo mismo: la llave 10-11 tiene un calibre de 10 mm. en un extremo y de 11 mm. en el otro. Pero, en cualquier caso, lo que queda claro es que la correspondencia 13-14 no existe, sino que tenemos las llaves con las medidas 12-13 y 14-15. En este sentido, el origen de la expresión arranca con la llegada de los aprendices a los talleres, donde los mecánicos con más experiencia solían hacerles buscar la llave 13-14 para recogido de la concurrencia. Una pequeña maldad que hoy se ha convertido en una frase muy popular».

Rosalía nos ha vuelto a descubrir una frase que puede tener relación con el sector de la mecánica, pero hoy en día ha salido del taller para ser una de las que más utilizan los jóvenes.