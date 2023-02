Adaptógenos. Una palabra que está apareciendo en todo, desde tés y tinturas hasta suplementos en polvo, cócteles sin alcohol e incluso helados . De acuerdo a un informe de Global Market Insights , se pronostica que el mercado de adaptógenos crecerá a 19. 000 millones de dólares para 2032, casi duplicando su tamaño desde su posición en 2022. Pero ¿Qué son los adaptógenos y por qué se encuentran en tantos alimentos y bebidas?.

¿Qué son los adaptógenos?

Si bien no se comprende completamente cómo funcionan los adaptógenos, la premisa es que pueden interactuar con la producción de hormonas para ayudar en la respuesta del cuerpo al estrés. Garantizar que todos los aspectos del cuerpo, desde el físico hasta el mental, funcionen de manera óptima, según Time .

La historia de los adaptógenos

Los adaptógenos se encuentran en plantas y hongos. Para ser considerado un adaptógeno, deben estar presentes tres cualidades: Deben ser no tóxicos y aptos para uso a largo plazo; ayuda en la resistencia a los estresores físicos, biológicos, emocionales y ambientales; y ayudar a restaurar la función normal del cuerpo, o devolverle el equilibrio.

Los adaptógenos fueron identificados oficialmente a fines de la década de 1940 por un científico ruso que estudiaba cómo el cuerpo maneja el estrés. El término tiene raíces latinas que significan «ajustar». Se cree que tienen la capacidad de ayudar a tu cuerpo a manejar el estrés, la ansiedad y la fatiga y aumentar el bienestar general en general; en otras palabras, «adaptan» el papel que asumen según las necesidades del cuerpo específico, y de ahí su nombre.

Sin embargo, antes de la denominación oficial de estos ingredientes vegetales, los adaptógenos se habían utilizado terapéuticamente durante miles de años en la medicina oriental, especialmente en la medicina ayurvédica y china tradicional desde hace miles de años.

Después de varios estudios extensos, los adaptógenos se usaron en atletas olímpicos en las décadas de 1970 y 1980, así como en cosmonautas rusos. En 1998, la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés). permitió el uso del término en ciertas etiquetas de productos.

Beneficios potenciales para la salud de diferentes adaptógenos

La lista de supuestos beneficios para la salud de los adaptógenos es larga, con diferentes hierbas y hongos que ofrecen diferentes usos. Sin embargo, es importante recordar que no están regulados, ni su aprobación para que aparezcan en la etiqueta garantiza la seguridad del producto ni garantiza sus afirmaciones. Todavía no hay suficiente investigación, por lo que, por ahora, se consideran suplementos dietéticos.

Dicho esto, con sus miles de años de historia y el reconocimiento de muchos expertos médicos, una conversación con tu médico puede ser útil si tienes curiosidad por probar uno. Los más comunes están fácilmente disponibles y cubren una gran variedad de problemas de salud.

Entre los más populares, el ginseng, conocido por combatir la fatiga, tiene variedades americanas y asiáticas. El ginseng americano puede ayudar con el sistema inmunológico, la respuesta al estrés y la regulación del estado de ánimo. El ginseng asiático puede ayudar a combatir el letargo físico y mental. La hierba Ashwagandha puede ayudar a relajarte y ayudar con la depresión. La rodiola también es un adaptógeno popular con efectos potenciales sobre la fatiga y la depresión. El Tulsi, o albahaca sagrada, se promociona por ayudar con la concentración y la ansiedad.

Por otro lado, un hongo popular llamado reishi potencialmente estimula el sistema inmunológico y ha sido estudiado por sus propiedades para combatir el cáncer . Otro adaptógeno de hongo, Cordyceps, a menudo se toma como un suplemento previo al entrenamiento, ya que puede ayudar con la energía y la resistencia. Y el popular componente salteado, los hongos shiitake, se han utilizado durante muchos años en Asia para ayudar a promover la salud intestinal y aumentar la inmunidad, según Om Mushrooms .

¿Cómo funcionan los adaptógenos?

Según un estudio publicado en 2010 en Pharmaceuticals, los adaptógenos aumentan la resistencia al estrés y también disminuyen la sensibilidad a los factores estresantes. Los investigadores concluyeron que ayudan a que el cuerpo vuelva a la homeostasis al interactuar con el eje HPA (eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal). El eje HPA es responsable de liberar cortisol, la hormona del estrés del cuerpo. En otras palabras, modifican nuestra respuesta al estrés, lo que promueve la adaptación y la supervivencia, según un estudio publicado en 2018 en Chinese Medicine .

Sin embargo, como señala el Manual Merck , la investigación sobre adaptógenos como categoría completa es tan amplia que resulta insuficiente. Cada adaptógeno debe estudiarse por sí solo, así como el tipo de factor estresante que se mide: mental, físico o celular. Además, nuestra respuesta al estrés es natural y necesaria. La conclusión es que se necesita más investigación, pero parece prometedor.

Qué saber sobre los productos adaptógenos

Los tipos de productos que contienen adaptógenos que aparecen en los estantes abarcan toda la gama, al igual que sus declaraciones de propiedades saludables. No solo entra en juego el tipo de adaptógeno, sino también la cantidad presente en ese producto. Claro, cordyceps puede ayudar con la energía para el entrenamiento, pero ¿a qué dosis? ¿Esta bebida contiene suficiente? ¿Es el hongo melena de león en polvo que estás agregando a tu café lo suficientemente potente como para obtener algún beneficio?.

Debido a que los adaptógenos no están regulados, lo que obtienes en un producto no es tan sencillo. Tienen el potencial de interactuar con ciertos medicamentos y suplementos y pueden no ser adecuados para el embarazo o la lactancia, por lo que es fundamental consultar con el médico antes de experimentar por tu cuenta. También pueden afectar a las personas de diferentes maneras.