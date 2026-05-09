No lo aceptaban pero 2500 años después la psicología tiene que dar la razón a Heráclito: «Nunca vuelves al mismo lugar en la vida»
Toma nota de esta afirmación de Heráclito
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La psicología da la razón de Heráclito 2500 años después, nunca vuelves al mismo lugar en la vida. Es importante estar preparados para una serie de cambios que pueden ser claves en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Será el momento de empezar a prepararnos para una reflexión que puede cambiarlo todo. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de darle la razón a este filósofo.
Todo cambia y lo hace a toda velocidad, nos movemos en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué puede pasar en breve en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta manera de ver el mundo, al final ha sido validada por unos expertos que parece que saben muy bien qué es lo que nos estará esperando. Nunca vuelves al mismo lugar.
La frase que popularizo este filósofo: Nunca vuelves al mismo lugar en la vida
Bañarse en el mismo río era imposible para un Heráclito que sabía muy bien qué es lo que nos estaría esperando en estos días en los que realmente puede ser esencial. Esta manera de ver el mundo era algo realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.
Este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que ha abierto un importante debate. Saber si realmente podemos o no volver al mismo lugar en la vida. Una experiencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podíamos empezar a tener en consideración.
Habrá llegado el momento de apostar por un cambio que realmente puede acabar siendo lo que nos hará pensar en este tipo de detalles que pueden acabar siendo esenciales. Es algo que realmente deberemos empezar a ver llegar de una manera diferente en estos días.
Esta frase que se pronunció hace miles de años, ahora parece que cobra cada vez más protagonismo. En estos días en los que realmente podremos volver al pasado para pensar en todo lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que volvemos a la filosofía del pasado.
2.500 años después la psicología da la razón a Heráclito
Tal y como explical los expertos de Filex: «El cambio es la característica de todas las cosas. Si no hubiera cambio la realidad se desestructuraria, perecería. Las cosas son lo que son por oposición a otras, o como lucha entre contrarios («la guerra es el padre de todas las cosas»). Pero tras el cambio hay un ser común, la naturaleza, el fuego. Todo es fuego que se manifiesta en diferentes formas (distintas realidades). Esta unidad hay que descubrirla a partir de la razón o LOGOS (el logos es palabra expresión del pensamiento o razón) y no mediante la experiencia sensible. La razón descubre la ley universal o razón oculta en el cambio. Por tanto, el fuego genera el Cosmos de acuerdo con una razón que le es propia. Este Logos o Razón da unidad a toda la realidad, en la medida que todas las cosas participan del Logos, aunque aparentemente sean plurales, están realmente unidas a esa Unidad».
Todo cambia tal y como vemos en un día a día en el que el mismo lugar nunca es el mismo, sino que se ve envuelto por las características de cada uno. Por lo que, tocará estar preparados para conocer en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estos días que tenemos por delante.
Las frases de este pensador nos invitan a reflexionar sobre la manera de ver la vida y de enfrentarnos a los cambios.
- «Ningún hombre pisa dos veces el mismo río, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre».
- «El dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad. Y muda como el fuego».
- «Es más difícil luchar contra el placer que contra la ira».
- «La abundancia de conocimiento no enseña a los hombres a ser sabios».
- «No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los caminos; tal es su profundidad».
- «El hombre, como una luz en la noche, se enciende y apaga».
- «A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente».
- «Lo único que es constante es el cambio».
- «Los ojos son testigos más exactos que los oídos».
- «Es mejor ocultar la ignorancia que exponerla».
- «Mucho aprendizaje no enseña comprensión».
- «Todos somos uno».
- «A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente»
- «Lo diferente está unido, y de las diferencias resulta la armonía más bella».
- «No es posible descender dos veces el mismo río»
- «No escuchándome a mí, sino a la razón, sabio es reconocer que todas las cosas son una»
- «El sol es nuevo cada día»
- «El carácter es para el hombre su demonio»
- «Lo contrapuesto concuerda, y de los discordantes se forma la más bella armonía, y todo se engendra por la discordia»
- «Camino arriba, camino abajo, uno y el mismo»
- «Los perros, de cierto, ladran a quien no conocen»
- «No hagas reír hasta el punto de dar motivo a la risa»
- «La guerra es el padre y el rey de todas las cosas»
- «Todas las leyes humanas se alimentan de la ley divina»
- «Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia»
- «La enfermedad hace buena y agradable la salud, el hambre a la saciedad, el trabajo al reposo».
- «No encontrarás los confines del alma ni aun recorriendo todos los caminos; tal es su profundidad»
- «Es necesario saber que la guerra es común y la justicia discordia, y que todo sucede según discordia y necesidad»
- «Preciso es saber que la guerra es común; la justicia, contienda, y que todo acontece por la contienda y la necesidad»
- «Sin esperanza se encuentra lo inesperado»
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