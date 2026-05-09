Todos los ganadores de los Premios Platino 2026: palmarés por categorías

La gala de los Premios Platino 2026 se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la localidad mexicana de Riviera Maya y en ella se realizará un reconocimiento a la producción audiovisual iberoamericana. En esta XIII edición de los Premios Platino han optado a los premios 30 películas y 19 series provenientes de 14 países iberoamericanos. Además, se entregará el Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella. La gala de este sábado 9 de mayo será presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo y será retransmitida en España por La 2 de RTVE. En esta gala también se reconocerá a los ganadores de las 21 categorías que han sido premiadas en la Ceremonia de Apertura de los Premios Platino 7 de mayo y que fueron ya anunciados el pasado 16 de abril. Este encuentro fue presentado por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo y contó la presencia de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA.

Los ganadores de la 21 categorías

Primero os vamos a dar a conocer los ganadores de las 21 categorías que se dieron a conocer ya el 16 de abril. El actor Álvaro Cervantes recibió el galardón a Mejor Interpretación masculina de reparto por la película española Sorda y la actriz Camila Pláate se alza con el premio a Mejor Interpretación femenina de reparto por Belén. Además, por sus papeles en la serie El Eternauta, el actor César Troncoso obtuvo el Premio a Mejor Interpretación masculina de reparto en Miniseries o Teleseries y a Andrea Pietra el de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries.

En cuanto al premio Platino al Cine y Educación en Valores la ganadora ha sido la película Belén de Dolores Fonzi. En cuanto al premio a Mejor Música Original se otorgó a Tomaz Alves Souza y Mateus Alves por la cinta O agente secreto y Federico Jusid logró el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie por El Eternauta.

En cuanto a las categorías técnicas de los largometrajes el Premio a Mejor Dirección de Arte son Thales Junqueira (O agente secreto), el de Mejor Dirección de Montaje a Eduardo Serrano y Matheus Farias (O agente secreto), el de Mejor Dirección de Sonido a Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas (Sirât), el de Mejor Dirección de Fotografía a Mauro Herce (Sirât), el de Mejores Efectos Especiales a Pep Claret (Sirât), el de Mejor Diseño de Vestuario a Helena Sanchís (La Cena) y el de Mejor Maquillaje y Peluquería a Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz (El cautivo).

También se conocen ya los ganadores de las categorías técnicas: Pepe Domínguez del Olmo (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Arte, Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (El Eternauta) a Mejor Dirección de Montaje, Daniel de Zayas (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Sonido, Álex Catalán (Anatomía de un instante) a Mejor Dirección de Fotografía, Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol (El Eternauta) a Mejores Efectos Especiales, Fernando García (Anatomía de un instante) a Mejor Diseño de Vestuario y Marcos Cáceres y Dolores Giménez (Menem) a Mejor Maquillaje y Peluquería.

Los premios que se entregarán el 9 de mayo

En la gala del próximo 9 de mayo se realizará la entrega de premios del resto de categorías, correspondientes a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, Mejor Película de Animación, Mejor Película Documental, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación Femenina, Mejor Interpretación Masculina, Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie y Mejor Serie de Larga Duración.

Además de todos estos galardones, se entregarán también los 6 Premios del Público y el Premio Platino de Honor 2026 que se entregará al actor argentino Guillermo Francella, que, además, está nominado a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.

A continuación os vamos a ir contando quiénes son los nominados por estas categorías. Al Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción aspiran las cintas Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, México, Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

En cuanto al Premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica las nominadas en esta edición son Anatomía de un instante (José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo, España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) y Las muertas (Luis Estrada, México).

Las producciones que optan al Premio Platino a Mejor Serie de Larga Duración Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil), La Promesa (Josep Cister Rubio, España), Sueños de Libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y Velvet: el nuevo impero (Estados Unidos).

En cuanto al premio a Mejor Interpretación Masculina están los actores Alberto San Juan (La Cena, España), Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (Un Poeta, Colombia) y Wagner Moura (O Agente Secreto, Brasil). Y al Premio a Mejor Interpretación Femenina las finalistas son las actrices. Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina) y Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, México, Venezuela).

También optan al Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie los actores Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina) y Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina) y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie optan a este galardón Candela Peña (Furia, España), Carla Quílez (Yakarta, España), Griselda Siciliani (Envidiosa Temporada 2, Argentina) y Paulina Gaitán (Las muertas, México).

Por último, en la categoría de Mejor Dirección, los nominados son Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil) y Oliver Laxe (Sirât, España). En la de los creadores de Miniserie o Teleserie optan al galardón Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina), José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo (Anatomía de un instante, España), Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).