Precio de la gasolina hoy 9 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El fin de semana suele ser ese momento en el que muchos aprovechan para moverse más de lo habitual y más ahora que estamos en primavera. Escapadas, visitas familiares o simplemente recados pendientes, todo ello implica que tengamos que coger el coche y también, que debamos saber dónde está la gasolinera más barata. Por eso no es raro que el precio del combustible vuelva a convertirse en una pequeña preocupación justo antes de salir aunque para saber a qué precio se paga la gasolina hoy sábado 9 de mayo, nada como consultar el listado que ahora te dejamos.

En Madrid, donde la oferta de estaciones es enorme, comparar precios puede marcar la diferencia. No hace falta recorrer grandes distancias para encontrar cambios de varios céntimos por litro entre unas gasolineras y otras. Algo que, si llenas el depósito, se traduce en un ahorro bastante real. Para elaborar este listado que os vamos a dejar a continuación, se han utilizado los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, una herramienta pública que recoge los precios actualizados de las estaciones de servicio en toda España. Es una de las formas más fiables de saber dónde está más barato repostar en cada momento así que toma nota porque estas son las gasolineras más económicas para este sábado 9 de mayo tanto en Madrid capital como en municipios cercanos.

Precios de la gasolina hoy 9 de mayo en Madrid

A continuación puedes consultar el listado actualizado con las gasolineras más baratas en la Comunidad de Madrid, y te lo dejamos además organizado por tipo de combustible:

Gasolina 95

GasExpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.375 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.375 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l Ballenoil (Madrid) – Avda. Democracia, 41 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.469 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.516 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.516 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.539 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.539 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.559 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.559 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l

(Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, Pol. Ind. El Carralero – 1.599 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.599 €/l

Diésel

Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.589 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l Ballenoil (Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.609 €/l

(Villaviciosa de Odón) – Avenida Quitapesares, 33 – 1.609 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.609 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l

(Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.609 €/l Family Energy (Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l

Por qué hay diferencias de precio entre gasolineras

Aunque muchas veces parezca que el precio debería ser el mismo en todos sitios, la realidad es otra. Cada estación fija sus tarifas en función de varios factores. Influyen los costes de mantenimiento, la ubicación, el personal o incluso los servicios adicionales. No cuesta lo mismo mantener una gasolinera en pleno centro que en un polígono, y eso acaba reflejándose en el precio.

También entra en juego la estrategia de cada compañía. Algunas prefieren competir con precios más bajos para atraer más clientes, mientras que otras mantienen precios algo más altos con otro tipo de servicios.

Y, por supuesto, está el factor externo: el mercado internacional y más ahora que la Guerra de Irán sigue siendo la gran protagonista. El precio del combustible depende del petróleo refinado y de su evolución, que cambia constantemente. Por eso los precios pueden variar de un día para otro sin previo aviso.

Cómo funciona el Geoportal para consultar el precio de la gasolina

El Geoportal del Ministerio es una herramienta bastante útil si quieres comparar precios sin complicarte demasiado. Nos permite ver de forma rápida, listados como el ofrecido ya que funciona de forma sencilla y ofrece bastante información. Pero además de en formato listado, permite visualizar las gasolineras directamente en un mapa interactivo. Esto es especialmente práctico porque puedes ver cuáles tienes cerca y comparar precios de un vistazo. Puedes ver un ejemplo a continuación, con una captura de pantalla de como se ve por ejemplo, el mapa de Alcobendas.

Además, también incluye filtros por tipo de combustible, provincia o ubicación concreta, lo que facilita encontrar la opción más barata según cada caso. Al final, es una herramienta pensada para eso, para que el usuario pueda decidir rápido dónde repostar sin pagar de más.