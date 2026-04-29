Los destinos más baratos para viajar por España durante el puente de mayo

Tras la Semana Santa, el siguiente periodo de descanso tendrá lugar este fin de semana con el festivo del 1 de mayo, que este 2026 cae en viernes, lo que permitirá disfrutar de un puente de tres días, durante el cual se puede aprovechar para viajar por distintos rincones de España. El Día del Trabajador es un festivo nacional que se disfruta en todas las comunidades autónomas. El origen de esta jornada se remonta al siglo XIX, cuando comenzaron las reivindicaciones obreras para limitar la jornada laboral a ocho horas.

Las protestas de 1886 en ciudades como Chicago marcaron un punto de inflexión, y en 1889, se acordó establecer el 1 de mayo como día de reivindicación internacional. En España, esta conmemoración se celebra desde 1890 y con el tiempo quedó consolidada como festivo dentro del calendario laboral. Asimismo, en la Comunidad de Madrid, el 2 de mayo es festivo regional en conmemoración del levantamiento histórico contra la ocupación francesa. Sin embargo, en 2026 esta fecha cae en sábado, por lo que no genera un día adicional de descanso. La normativa vigente sólo contempla el traslado automático de festivos cuando coinciden con domingo.

Los pueblos más bonitos de España para viajar en el puente de mayo

#madridspain #madridmola #madridlovers #madridsecreto #planesmadrid #madridmonumental #escapadasconencanto #pueblosbonitos #pueblosdemadrid ♬ Shakira – Thay Barbozete B.M @viajayganavida Ubicación+info⬇️⬇️ ⬇️ ▫️ ⚠️GUÁRDALOO ▫️ 1. 📍El Berrueco, a 1h de Madrid centro, y uno de los pueblos mejor cuidados de la sierra madrileña. Además su entorno es 😍 Para llegar ponéis el Berrueco en Google Maps y os lleva sin problema. Por cierto además del pueblo no olvidéis ver a las afueras el Puente Romano, y la Atalaya musulmana, y acercaros a ver el embalse del Atazar y sus miradores. 2. 📍Patones de Arriba, a solo 1h de Madrid Centro y a solo media hora de Buitrago del Lozoya. Recomendamos verlo temprano ya que es considerado el pueblo+ bonito de Madrid y si vais en finde y no vais pronto es probable que haya bastante gente. 3. 📍Buitrago del Lozoya, a solo 1h de Madrid centro. Es el pueblo más antiguo de Madrid y el único que conserva su muralla completa! ¡Una muralla medieval del S.XII! Aquí además del pueblo no podéis perderos su mirador, al que accederéis por el camino de mano izquierda que sale desde la depuradora de agua ubicada en la Calle Lavadero. Hay una valla. No tiene pérdida ya que es todo hacia arriba hasta que llegaréis a ¡Unas vistas espectaculares! 😍 como podéis ver en este 🎥 4. 📍Olmeda de las fuentes, en la Alcarria madrileña, a solo 1h de Madrid centro. Es conocido como el pueblo andaluz de Madrid debido a que recuerda a los preciosos pueblos blancos de Cádiz y Málaga. Además es poco turístico, por lo que se respira una paz maravillosa 😌Por cierto, está a solo 5min de Nuevo Batzán por lo que es ideal para combinarlo. 5. 📍Nuevo Batzán, a solo 50 min de Madrid centro y con categoría de pueblo+ bonito de 🇪🇸 🤩 Además cuenta con una gastronomía maravillosa. Os recomendamos comer en Meson el Mirador, a las afueras del pueblo, con un menú casero súper rico y si os gusta el arroz, os recomendamos 💯 reservar el arroz a banda ¡de los mejores arroces que probaréis en Madrid! ▫️ ¿Cuántos conoces? Y ¿cuál añadirías? ⬇️ Os leeemos 👇🏻 ▫️ ᴄᴏɴsᴇᴊᴏs ᴠɪ́ᴀ ᴹᴰ📩 ▫️ #madrid

El puente de mayo es una gran oportunidad para viajar y descubrir algunos de los rincones con más encanto del país sin necesidad de recorrer largas distancias. Con la llegada del buen tiempo, muchos viajeros optan por destinos tranquilos, con historia, naturaleza y buena gastronomía.

Buitrago de Lozoya

Éste pequeño municipio de la Sierra Norte de Madrid destaca por su impresionante recinto amurallado medieval, uno de los mejor conservados de la región. Rodeado por el río Lozoya, ofrece un paisaje muy pintoresco que combina historia y naturaleza. Es un destino ideal para una escapada tranquila, con rutas de senderismo cercanas.

Santillana del Mar

Considerado uno de los pueblos más bonitos del norte de España, Santillana del Mar conserva su esencia medieval. Sus calles empedradas, casas señoriales y la colegiata de Santa Juliana lo convierten en un auténtico viaje al pasado. Además, se encuentra muy cerca de la cueva de Altamira, lo que añade un atractivo cultural extra.

Albarracín

Albarracín es uno de los pueblos más singulares de España. Sus casas de tonos rojizos, colgadas sobre el río Guadalaviar, y su entramado de calles estrechas crean una estampa única. Es un destino ideal para quienes buscan un ambiente medieval auténtico, rodeado de naturaleza a la hora de viajar en el puente de mayo.

Frigiliana

En pleno corazón de la Axarquía malagueña, Frigiliana es uno de los pueblos blancos más bonitos del sur. El barrio morisco-mudéjar es uno de sus grandes atractivos, con rincones llenos de historia. Además, su cercanía a la costa y al parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama lo convierten en un destino para disfrutar del buen clima y la tranquilidad andaluza.