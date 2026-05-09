Abascal: «El respeto es terminar con las políticas que han llevado a la muerte a Jerónimo y a Germán»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este sábado la política del Gobierno de Pedro Sánchez frente al narcotráfico y la precaria situación que atraviesan tanto guardias civiles como policías. «El respeto es terminar con las políticas que han llevado a la muerte a Jerónimo y a Germán», ha subrayado.

Abascal se ha pronunciado así en referencia a los agentes muertos en Huelva combatiendo a los narcos, cuyo funeral se ha celebrado este mediodía con la sangrante ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la que han estallado los compañeros de los guardias civiles fallecidos, denunciando este «abandono».

Abascal ha destacado que «no estamos sólo ante un problema de falta de material, sino de falta de apoyo y de que los políticos no dan la orden necesaria de que aquel que no se detiene ante el alto de la Guardia Civil tiene que ser hundido en el fondo del mar».

Asimismo, ha criticado que «los agentes están indefensos no sólo por falta material, sino por falta de apoyo jurídico y político», mientras «los narcos y los criminales huyen a carcajadas”.

«Queremos a los guardias civiles vivos y a los narcos, si es necesario, con los pies por delante», ha subrayado.

El líder de Vox ha hecho estas declaraciones en un mitin en Linares (Jaén), junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, al que han asistido «más de 2000 personas». Un acto en el que Vox ha reivindicado la «prioridad nacional».

Abascal ha comenzado su intervención recordando al capitán Jerónimo Jiménez y al guardia civil Germán Pérez, fallecidos este viernes: «Están presentes en nuestro corazón, presentes en esta plaza y presentes en las políticas que nosotros vamos a defender en España».

Reivindica la prioridad nacional

El líder de Vox ha hecho una crítica feroz a las políticas del Gobierno frente al narcotráfico y la situación policías y guardias civiles, que todavía no tienen reconocida la profesión de riesgo, pese a registrarse nada menos que 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante el Gobierno de Sánchez.

Abascal ha criticado la política del Gobierno en materia de Interior y que policías y guardias civiles todavía no tienen reconocida la profesión de riesgo, pese a registrarse nada menos que 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante el Gobierno de Sánchez.

Y ha defendido que «aquel que no se detiene ante el alto de la Guardia Civil tiene que ser hundido en el fondo del mar». Y ante tales declaraciones ha apuntado que VOX seguirá diciendo estas cosas «sin miedo absolutamente a nadie, ni a periodistas ni a políticos cobardes»

Invasión migratoria

Abascal también ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «promover, a cara descubierta, una invasión migratoria». «La anunció en inglés, con entrevistas en el extranjero y con mensajes en redes sociales escritos en inglés. Y no se dirigía a los españoles, sino a los poderosos como Soros para que le pagaran la traición», afirma.

Además, Abascal ha criticado la regularización masiva impulsada por el Ejecutivo y Podemos, denunciando que buscan «sustituir al pueblo español». «Han salido las lunáticas de Podemos a decir que sí, que quieren que vengan, les regularicen, les nacionalicen y voten», ha condenado.

Durante su discurso, Abascal también ha denunciado la situación de los españoles «sin acceso a la vivienda», y ha puesto como ejemplo el caso conocido en Marbella de un anciano español que vivía en la calle junto a su nieto, trabajador de un hospital privado, porque no podían permitirse una vivienda.

«Con nosotros, las ayudas sociales y las ayudas a la vivienda van a ir para los españoles y no para los que vienen aquí ilegalmente», ha asegurado. Además, ha retado a Sánchez a «salir en televisión y decir que quiere ese señor por detrás de todos los extranjeros a los que está llamando».

«Nosotros no tenemos ningún miedo a decir que queremos defender a los españoles en primer lugar», ha sentenciado.