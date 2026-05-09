La reflexión de Agustín de Hipona sobre la felicidad: «No vayas fuera de ti, entra dentro de ti, que en tu interior encontrarás la verdad de quién eres»
Toma nota de esta frase de Agustín de Hipona
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Entra dentro de ti para encontrar la verdad de quién eres, la reflexión de Agustín de Hipona sobre la felicidad. Este pensador no duda en darnos una serie de elementos que pueden marcarnos de cerca, con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Esta reflexión puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente nos afectará de lleno. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar un cambio que acabará marcando una diferencia importante.
El pensamiento sobre algo que puede afectarnos de lleno, una felicidad que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En unos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente algunos cambios que pueden acabar generando alguna que otra sorpresa en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Volvemos al pasado para descubrir una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días por lo que, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que parece que la felicidad escasea.
No vayas fuera de ti, entra dentro de ti, que en tu interior encontrarás la verdad
Saber quién eres es importante, en especial si tenemos en cuenta lo que puede pasar en un mundo donde cada vez la felicidad escasea un poco. Nos cuesta entender algunos detalles de lo que nos rodean y que realmente puede acabar siendo esencial en estos días.
Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que nos puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle se convierte en una realidad.
Quizás en nuestro interior es donde se esconde un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará una puerta abierta ante unos cambios de forma de pensar que pueden ser claves. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.
Agustín de Hipona lanza esta reflexión sobre la felicidad
La reflexión sobre esta felicidad que puede acabar siendo la que nacerá del interior, por lo que, hasta el momento, no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar generando una idea realmente sorprendente.
Vamos a buscar en el interior para ver esta reflexión exterior de un Agustín de Hipona que en su día también fue uno de los que empezó a dar algunas directrices importantes para nuestro día a día. Con un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos.
Este filósofo tiene una serie de reflexiones que debemos empezar a tener en mente, con unas frases que realmente nos pueden hacer cambiar por completo la manera de pensar y de actuar:
- Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor.
- El que no tiene celos no está enamorado.
- Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas.
- La medida del amor es amar sin medida.
- Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta.
- Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
- Casarse está bien. No casarse está mejor.
- Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama.
- Las lágrimas son la sangre del alma.
- La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano.
- Quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad.
- Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida.
- Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros.
- Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos.
- Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja.
- Una vez al año es lícito hacer locuras.
- No se accede a la verdad sino a través del amor.
- Una virtud simulada es una impiedad duplicada: a la malicia une la falsedad.
- Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado.
- El hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a sí mismo.
- La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre.
- Conócete, acéptate, supérate.
- Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista.
- Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti.
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