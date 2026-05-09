Gibraltar vierte aguas residuales sin tratar al Mediterráneo: 40.000 personas sin depuradora y décadas de vertidos al mar

Gibraltar ha vertido al mar Mediterráneo aguas residuales sin tratar. Es un problema histórico sin solución. El territorio británico de ultramar de Gibraltar ha seguido vertiendo al mar las aguas residuales de unas 40.000 personas y empresas sin tratamiento previo, al no contar con una planta de depuración operativa, una situación que se arrastra desde hace décadas y que continúa generando preocupación ambiental en el Mediterráneo.

El territorio británico de ultramar sigue sin planta de tratamiento y bombea directamente al Mediterráneo las aguas residuales de toda su población, en medio de denuncias por impacto ecológico y sanitario.

Vertidos directos al mar

Las aguas residuales se bombean directamente al mar desde la zona de Punta Europa, en el extremo sur de la península, donde las autoridades locales defienden que existe una «alta dispersión natural» que reduce el impacto.

Sin embargo, organizaciones ambientales denuncian que estos vertidos afectan de forma directa al ecosistema marino, con presencia frecuente de residuos como plásticos y toallitas en zonas protegidas.

Impacto ambiental y riesgos para la salud

Expertos advierten de que el vertido de aguas sin tratar puede provocar:

Floraciones de algas tóxicas .

. Reducción del oxígeno en el agua.

Daños a peces y mamíferos marinos.

Propagación de patógenos y resistencia antibiótica.

La contaminación también afecta a la calidad del entorno costero y a especies protegidas en la zona.

Un sistema sin depuración

A diferencia de otros territorios europeos, Gibraltar no dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales. Su sistema de saneamiento utiliza agua de mar y la potabilización se realiza mediante desalación.

El Gobierno gibraltareño sostiene que factores como la salinidad han dificultado históricamente la implantación de un sistema convencional de depuración.

Intentos fallidos durante años

El problema ha sido objeto de varios intentos de solución que no han llegado a materializarse:

En 2017, la Justicia europea señaló el incumplimiento de normativa ambiental.

señaló el incumplimiento de normativa ambiental. En 2018, un proyecto de planta de tratamiento se frustró tras la quiebra de una empresa implicada.

Las negociaciones con organismos financieros europeos se vieron afectadas tras el Brexit.

Un nuevo proyecto en marcha

En 2025, el Gobierno de Gibraltar adjudicó un contrato a largo plazo para construir una planta de tratamiento en Europa Point, con trabajos de diseño ya iniciados y permisos en tramitación desde 2026.

El objetivo es resolver una infraestructura considerada «vital», aunque su ejecución aún está en fase inicial.

Debate político y social

La oposición y organizaciones ambientales denuncian el impacto del sistema actual, mientras el Gobierno defiende que se realizan controles periódicos de calidad del agua en las zonas de baño, que según sus mediciones mantienen niveles aceptables.

Una polémica que trasciende Gibraltar

El caso se enmarca en un problema más amplio: los vertidos de aguas residuales siguen siendo un desafío en varias regiones, incluso en países con sistemas de depuración avanzados, lo que reabre el debate sobre la protección real de los ecosistemas marinos frente a la contaminación.