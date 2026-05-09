El alcalde de Palma ve «llamativo» que Ben Amics cancele la verbera del último Orgullo antes de elecciones

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ve «llamativo» que Ben Amics cancele la verbena de finales de junio del último Orgullo antes de elecciones municipales de mayo de 2027, porque entiende que, después de haber aceptado todas las cuestiones vinculadas a la organización de la verbena y haber ofrecido alternativas adicionales de apoyo institucional y visibilidad, «resulta evidente que no ha existido una voluntad real de alcanzar un acuerdo para garantizar la celebración».

En un comunicado, el gobierno municipal del PP de Palma considera que la negativa reiterada de Ben Amics «no responde a la realidad de las conversaciones mantenidas entre ambas partes ni a la voluntad de acuerdo, diálogo y colaboración mostrada en todo momento por el equipo de gobierno».

Desde el primer momento, apunta la nota municipal, y tras el primer anuncio realizado por la entidad sobre una posible cancelación de la verbena, el Ayuntamiento reiteró de manera clara su voluntad de que todos los actos del Orgullo siguieran adelante y trasladó que, en ningún momento, se había planteado cancelar ninguna actividad vinculada a esta celebración.

Con este objetivo, la regidora de Iguadad, Lourdes Roca, mantuvo una reunión con representantes de Ben Amics para trasladarles personalmente el compromiso del equipo de gobierno con la celebración del Orgullo y fijar un calendario de trabajo que permitiera garantizar la organización de la verbena dentro de plazo. Durante dicho encuentro informó a la entidad de que existía margen y tiempo suficiente para completar la tramitación administrativa y cerrar todos los aspectos organizativos necesarios para sacar adelante el evento.

Asimismo, el Consistorio trasladó el compromiso de que a inicios del mes de junio estuvieran confirmadas las actuaciones de los artistas participantes en la verbena, cerrada la programación de actividades culturales y diseñado el cartel promocional para iniciar la difusión del evento, tal y como solicitaba Ben Amics.

Sin embargo, posteriormente, la asamblea de Ben Amics trasladó un nuevo conjunto de exigencias ajenas a la propia organización de la verbena.

Entre ellas, la colocación de la bandera LGTBI+ en la fachada del Ayuntamiento entre el 8 y el 28 de junio, la realización de una fotografía institucional del alcalde junto a la entidad en el momento de la colocación de la misma, así como la garantía de la contratación de los talleres desarrollados por Ben Amics en el marco del programa Palma Educa.

Ante estas nuevas peticiones, el Ayuntamiento «volvió a mostrar voluntad de acuerdo y colaboración». Así, trasladó el compromiso de que la contratación de los talleres de Palma Educa quedaría resuelta en septiembre, tal y como estaba previsto, y ofreció nuevas medidas de apoyo y visibilización institucional, entre ellas la iluminación del Castell de Bellver con los colores conmemorativos del Orgullo, la reserva de OPIS publicitarios para promocionar la verbena, la realización de una fotografía institucional con el alcalde, Jaime Martínez, para reforzar la difusión del evento y la colocación de la bandera LGTBI+ en la fachada de Cort, como se hace habitualmente cada año.

En relación con esta última cuestión, el Ayuntamiento explicó a la entidad que, por criterio institucional, las banderas conmemorativas se colocan durante la jornada correspondiente, un criterio que se aplica de forma igualitaria al conjunto de colectivos y conmemoraciones institucionales. Aun así, y con voluntad de entendimiento, ofreció incluso la posibilidad de adelantar la instalación de la bandera a la noche del 27 de junio.

Pese a todas estas propuestas y alternativas planteadas por el Consistorio, BenAmics mantuvo una posición de rechazo y trasladó que, o se aceptaban íntegramente sus condiciones, o no continuaría con la organización de la verbena.