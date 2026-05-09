La crisis del MV Hondius y el hantavirus está causando un conflicto en Canarias como consecuencia de la decisión que se ha tomado de llevar a los viajeros en lanchas desde el crucero a las islas y dirigirlos desde allí a sus países de origen. Esta situación puede llegar a afectar al turismo de Canarias. En concreto, estamos hablando de que durante los tres meses de verano las islas reciben a muchos turistas extranjeros que suponen unos ingresos de 6.000 millones de euros.

Así, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística, en el tercer trimestre de 2025, el gasto turístico fue de 5.701 millones de euros, en los meses que corresponden a julio, agosto y septiembre.

En el caso de los turistas recibidos por vía aérea, excepto los residentes en Canarias, los datos indican que en julio de 2025 llegaron a 1.515 millones de personas, mientras que en agosto fueron de 1.534 y en septiembre de 1.378.

La crisis del hantavirus puede afectar al plano reputacional de Canarias