Canarias se juega 6.000 millones de euros del turismo extranjero si el hantavirus daña su imagen este verano
En julio de 2025, llegaron 1.515 millones de personas a Canarias en avión
La crisis del MV Hondius y el hantavirus está causando un conflicto en Canarias como consecuencia de la decisión que se ha tomado de llevar a los viajeros en lanchas desde el crucero a las islas y dirigirlos desde allí a sus países de origen. Esta situación puede llegar a afectar al turismo de Canarias. En concreto, estamos hablando de que durante los tres meses de verano las islas reciben a muchos turistas extranjeros que suponen unos ingresos de 6.000 millones de euros.
Así, según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística, en el tercer trimestre de 2025, el gasto turístico fue de 5.701 millones de euros, en los meses que corresponden a julio, agosto y septiembre.
En el caso de los turistas recibidos por vía aérea, excepto los residentes en Canarias, los datos indican que en julio de 2025 llegaron a 1.515 millones de personas, mientras que en agosto fueron de 1.534 y en septiembre de 1.378.
La crisis del hantavirus puede afectar al plano reputacional de Canarias
Desde la Asociación Hotelera de Canarias (Ashotel) han indicado a OKDIARIO que continúan analizando muy de cerca toda la información disponible y mantienen un contacto permanente con los agentes turísticos y distintos actores del sector. «En este momento, la principal afección se sitúa más en el plano reputacional y de imagen exterior, debido a la repercusión internacional y a las informaciones contradictorias difundidas, que en una incidencia real sobre las reservas del destino turístico canario», han explicado.
De igual forma, insisten en que es muy necesaria en momentos de crisis como esta la máxima coordinación entre las administraciones e instituciones implicadas, así como ofrecer información clara, rigurosa y transparente a la ciudadanía para evitar el desconcierto social y la incertidumbre generada por algunos mensajes contradictorios.
Asimismo, desde Ashotel siguen con atención la situación generada en torno al barco afectado por el brote de hantavirus que tiene previsto fondear en el puerto de Granadilla este fin de semana, y consideran que, en estos momentos, la prioridad debe centrarse en la atención sanitaria y humana a las personas afectadas. «Se trata, ante todo, de una cuestión de responsabilidad y humanidad que debe afrontarse con rigor, sensibilidad y conforme a los protocolos establecidos», han aclarado.
La patronal hotelera pide también trasladar calma y evitar alarmismos innecesarios. «Canarias es un destino seguro, preparado y con experiencia en la gestión de situaciones sanitarias complejas, y estamos convencidos de que se activarán y aplicarán los protocolos de seguridad y salud pública correspondientes. El hecho de que otros destinos no hayan podido o no hayan querido asumir técnicamente esta situación demuestra también la capacidad de respuesta, solvencia y preparación de Canarias como destino turístico internacional de primer nivel», han señalado.
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