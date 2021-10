El aire acondicionado en el coche es imprescindible. En los calurosos días de verano es una ayuda para todos aquellos que aman viajar, pero que odian el calor. Por supuesto, si se rompiera sería un problema, por lo que debemos procurar siempre su mantenimiento para que no hayan fallos. Sin embargo, es posible que en ocasiones falle de modo que vemos ahora por qué no funciona el aire acondicionado del coche y cómo solucionarlo.

Antes de ver cómo solucionar el problema de un aire acondicionado de un coche que no funciona, debes saber que este es muy similar a un refrigerador normal en términos de funcionamiento. El dispositivo insertado en el interior de los coches funciona moviendo el calor hacia el exterior del coche.

El aire acondicionado del coche se compone de piezas muy similares a las que se encuentran en un refrigerador normal. Está el compresor, que permite la circulación del refrigerante. Este último, más a menudo llamado «R-134a» , se utiliza para transportar calor. Cerca hay un condensador, cuya función principal es cambiar el estado del refrigerante de líquido a gaseoso y viceversa. Además hay un evaporador, que sirve para transferir el calor al refrigerante del aire, y un receptor. Este último es, en otras palabras, un simple filtro para el refrigerante . Finalmente, el aire acondicionado del coche también consta de una válvula de expansión.

Este último reduce la presión del refrigerante , lo nebuliza y mide su flujo. Conociendo estos detalles, es posible rastrear fácilmente el origen del problema, que a menudo ocurre en coches usados. En algunos casos, basta con ver si hay suficiente R-134a para reparar el aire acondicionado. Si tu nivel es insuficiente, bastará con acudir a una tienda en la que vendan accesorios para el coche para restaurar el nivel. También se recomienda agregar un tinte fluorescente para ver si hay fugas. Si el sistema sufriera fugas importantes , no habría presión para realizar la refrigeración.

Alternativamente, es posible que el compresor no funcione. En este caso, debes arrancar el vehículo y mirar debajo del capó. El compresor de aire acondicionado es similar a una bomba. Para verificar su funcionamiento, basta con mirar la polea. Si esta no gira, entonces se identificaría el problema. Esto podría deberse a un fusible roto o algún cable defectuoso. Para reparar el aire acondicionado , simplemente reemplaza el elemento que no permite que funcione el aire acondicionado . Finalmente, puede ocurrir una rotura en el sello del compresor. En este caso no habría suficiente presión para que el aire acondicionado fluya y se debe consultar a un profesional.