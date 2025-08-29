El lugar más buscado de España: este el sitio donde se guarda el oro

Uno de los bienes más preciados del planeta Tierra es el oro. Protagonista indiscutible de la más reciente actualidad porque su cotización ha experimentado un gran incremento en los últimos tiempos. El coronavirus hizo que en el oro se considerara el bien más preciado para los inversores más importantes de todo el mundo y por eso cada vez más personas quieren saber más acerca de este metal tan codiciado.

Un detalle que respalda el Banco de España después de que este haya detallado que tiene almacenados una gran variedad de activos: un 70% correspondiente a las emisiones realizadas por los ciudadanos y un 30% son emisiones realizadas por ciudadanos de otros países de la UE. Y aquí viene lo importante: también ha confirmado cuáles son las reservas de oro de España: hay, ni más ni menos que una reserva de nueve millones de onzas de oro.

Según el informe, en la actualidad hay una reserva de nueve millones de onzas de oro. Entre los años 2016 y 2020 el valor de estas reservas se ha mantenido constante, mientras que su valor de mercado ha ido aumentando de manera progresiva, más aún desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19. En lo que respecta a la tasación, las reservas de oro de España ascienden a 13.978 millones de euros.

Los lugares donde se encuentran las reservas de oro en España

La sede del Banco de España es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Madrid. Fue construido a finales del siglo XIX el rey Alfonso XII lo inauguró en 1891.

La cámara acorazada para almacenar el oro empezó a construirse a finales de 1932 y estuvo terminada en tres años. Las familias que residían en el edificio del banco la utilizaron como refugio durante la Guerra Civil.

Las reservas se encuentra en las galerías de la cámara de oro, ubicada a más de 30 metros de profundidad y que dispone de las medidas de seguridad más avanzadas y extremas que existen. El acceso a la cámara se realiza a través de una serie de puertas acorazadas, y la primera pesa 16 toneladas.

Robar en la cámara del oro es imposible ya que hay rejas de seguridad y una puerta nunca se abre sin haber cerrado la anterior previamente. En sus más de ocho décadas de existencia nadie ha conseguido burlar las medidas de seguridad. Además, de ser así, hay una manivela manual que permite accionar una alarma que libera agua subterránea, inundando la cámara.