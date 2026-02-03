Giro de 180º en la TV: los nuevos canales que sólo podrán ver estas personas

Los televisores Samsung siguen reforzando su apuesta por el entretenimiento gratuito con la incorporación de más de 70 canales gratuitos a su plataforma Samsung TV Plus, ampliando así la oferta disponible. Se trata de una actualización que busca diversificar los contenidos. La llegada de estos nuevos canales coincide con un momento clave para la plataforma, que ha superado recientemente los 100 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

En este contexto, Samsung ha decidido reforzar su parrilla con nuevas propuestas que se integran directamente en los televisores de la compañía, sin descargas adicionales ni registros innecesarios. Basta con encender el televisor y acceder a la aplicación TV Plus para empezar a verlos.

Los nuevos canales de Samsung TV Plus

Samsung TV Plus es un servicio gratuito de entretenimiento creado por Samsung. No necesita tener ningún tipo de dispositivo externo, ya que viene instalado de serie en los televisores inteligentes del fabricante. Asimismo, no requiere ningún tipo de registro ni de identificación.

Salek Brodsky, vicepresidente sénior y responsable global de Samsung TV Plus, señala que el objetivo de la compañía es seguir ofreciendo «experiencias premium y auténticas que conecten a audiencias de todo el mundo». «Los momentos interactivos, los eventos en directo y las alianzas innovadoras demuestran hasta qué punto este enfoque conecta con los usuarios. Superar los 100 millones de usuarios activos mensuales es un hito extraordinario que refleja la confianza que los espectadores depositan en Samsung TV Plus y el compromiso del equipo por ofrecer entretenimiento de calidad pensado para cada momento».

Listado

Samsung TV Plus no necesita instalación, ya que viene instalado de serie en todos los televisores compatibles del fabricante. Eso sí, para poder utilizarlo, necesitas que el televisor tenga conexión a Internet. Para configurar la lista de canales para reorganizarlos, pulsa en el botón de «Lista» o «CH List» en el mando. A continuación, se abrirá una columna con los canales; debes pulsar en el botón de «Editar», ubicado arriba a la derecha y muy fácil de identificar gracias al icono de un lápiz. Una vez dentro, puedes buscar canales para bloquearlos, cambiarles el nombre y el número y borrarlos.

Canales de Comedia

Comedia – Rakuten TV

Comedia Made in Spain

FailArmy

Just For Laughs

MTV Catfish

People Are Awesome

The Pet Collective

Canales de Crimen

Alerta Cobra

Crimen & Historia

Crímenes Reales

DATELINE 24/7

El Comisario

Forensic Files

Los Asesinatos de Midsomer

Todo Crimen

Canales de Cine

100% Navidad – Rakuten TV

Acción – Rakuten TV

Action Movie Channel

Bigtime – Películas Gratis

Cine Español – Rakuten TV

Cine Feel Good – Verdi TV

Cine Friki

Cine Western

Cines Verdi TV

Comedia – Rakuten TV

FreeTV Clásico

Grjngo – Películas del Oeste

Moviesphere

MyTime Movie Network

NEW K-MOVIES

Películas de Drama – Rakuten TV

Películas Románticas – Rakuten TV

Películas Top – Rakuten TV

Planeta de Cine

Pluto TV Cine Estelar

Runtime

Runtime Acción

Runtime Clásicos

Runtime Comedia

Runtime Christmas

Runtime Romance

Sci-Fi – Rakuten TV

Sony One Hits Acción

Sony One Hits Comedia

Thrillers – Rakuten TV

Todo Pasión

Trailers

Canales de Documentales

BBC Earth

CURIOSITY Now

Historia y Vida

Ice Pilots

La Fiebre del Jade

Love the Planet

Mayday: Catástrofe Aérea

Naturaleza

NatureTime

Royalworld – Nobleza y Dinastías

Top Gear

WaterBear

WildEarth

Canales de Deporte

DFB Play TV

FIFA+

La Liga Inside

Motorvision

MyPadel TV

Rally.TV FAST+

Red Bull TV

Surf Channel

Teledeporte

Televisión Consciente

Tennis Channel

Tennis+

World Poker Tour

Canales de Entretenimiento

2M

Anime Visión

Anime Visión Classics

Azteca Internacional

Chicas Guapas TV

Coreano by CJ ENM

Dhar Mann TV

El Mueble

Encantador de Perros

Estilo y Vida – Rakuten TV

Fireplace Vibes

H2O & Friends

Ideas en 5 Minutos

Mark Rober TV

MTV Cribs

MTV Originals

RTVE Saber y Ganar

Xataka

Yu-Gi-Oh!

Canales para Niños

BABY SHARK TV

Bob Esponja

Caillou

Clan

Cry Babies

duckTV

iCarly

La Abeja Maya

LooLoo Kids

Pocoyó

Pluto TV Kids

Rabbids: La invasión

Rantaró, El Ninja Boy

Rugrats

SuperToons TV

Video Game Heroes

Canales de Noticias

24H

Actualidad 360

Al Jazeera

Bloomberg TV+

CNBC

CNN en Español

CNN Headlines

DW

El Confidencial

El País

Euronews EN DIRECTO

FRANCE 24 FAST

NBC News NOW

Sky News International

Canales de Música

CLIPS don’t lie

Cool Summer Channel

Deluxe Lounge HD

K-POP by CJ ENM

NEW KPOP

SMTOWN

Sol Música

Trace Latina

Trace Urban

Vevo Latino

Vevo Navidad

Vevo Pop

Vevo Retro

Canales de Series

Águila Roja

Baywatch – Los Vigilantes de la Playa

BBC Series

Corazón

Cuéntame cómo pasó

FreeTV Estelar

K-Drama+

La Moderna

La Promesa

Los Gipsy Kings – Rakuten TV

Mr Bean Animated

RTVE La Moderna

RTVE La Promesa

Vive Kanal D Drama

Canales de Telenovelas

Piel Salvaje

Rebelde

Stormcast Novelas

Todo Novelas

Canales de Viajes y Cocina

GoUSA TV

Pluto TV Cocina

RTVE Cocina

Viajes & Sabores

«Todo el entretenimiento que quieras sin ningún coste. Disfruta de más de 120 canales de televisión en directo y miles de películas y programas a la carta, para todos los gustos, todo gratis».