Giro de 180º en la TV: los nuevos canales que sólo podrán ver estas personas

Los nuevos canales de TV
Janire Manzanas
  • Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.

Los televisores Samsung siguen reforzando su apuesta por el entretenimiento gratuito con la incorporación de más de 70 canales gratuitos a su plataforma Samsung TV Plus, ampliando así la oferta disponible. Se trata de una actualización que busca diversificar los contenidos. La llegada de estos nuevos canales coincide con un momento clave para la plataforma, que ha superado recientemente los 100 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

En este contexto, Samsung ha decidido reforzar su parrilla con nuevas propuestas que se integran directamente en los televisores de la compañía, sin descargas adicionales ni registros innecesarios. Basta con encender el televisor y acceder a la aplicación TV Plus para empezar a verlos.

Los nuevos canales de Samsung TV Plus

Samsung TV Plus es un servicio gratuito de entretenimiento creado por Samsung. No necesita tener ningún tipo de dispositivo externo, ya que viene instalado de serie en los televisores inteligentes del fabricante. Asimismo, no requiere ningún tipo de registro ni de identificación.

Salek Brodsky, vicepresidente sénior y responsable global de Samsung TV Plus, señala que el objetivo de la compañía es seguir ofreciendo «experiencias premium y auténticas que conecten a audiencias de todo el mundo». «Los momentos interactivos, los eventos en directo y las alianzas innovadoras demuestran hasta qué punto este enfoque conecta con los usuarios. Superar los 100 millones de usuarios activos mensuales es un hito extraordinario que refleja la confianza que los espectadores depositan en Samsung TV Plus y el compromiso del equipo por ofrecer entretenimiento de calidad pensado para cada momento».

Listado

Samsung TV Plus no necesita instalación, ya que  viene instalado de serie en todos los televisores compatibles del fabricante. Eso sí, para poder utilizarlo, necesitas que el televisor tenga conexión a Internet. Para configurar la lista de canales para reorganizarlos, pulsa en el botón de «Lista» o «CH List» en el mando. A continuación, se abrirá una columna con los canales; debes pulsar en el botón de «Editar», ubicado arriba a la derecha y muy fácil de identificar gracias al icono de un lápiz. Una vez dentro, puedes buscar canales para bloquearlos, cambiarles el nombre y el número y borrarlos.

Canales de Comedia

  • Comedia – Rakuten TV
  • Comedia Made in Spain
  • FailArmy
  • Just For Laughs
  • MTV Catfish
  • People Are Awesome
  • The Pet Collective

Canales de Crimen

  • Alerta Cobra
  • Crimen & Historia
  • Crímenes Reales
  • DATELINE 24/7
  • El Comisario
  • Forensic Files
  • Los Asesinatos de Midsomer
  • Todo Crimen

Canales de Cine

  • 100% Navidad – Rakuten TV
  • Acción – Rakuten TV
  • Action Movie Channel
  • Bigtime – Películas Gratis
  • Cine Español – Rakuten TV
  • Cine Feel Good – Verdi TV
  • Cine Friki
  • Cine Western
  • Cines Verdi TV
  • Comedia – Rakuten TV
  • FreeTV Clásico
  • Grjngo – Películas del Oeste
  • Moviesphere
  • MyTime Movie Network
  • NEW K-MOVIES
  • Películas de Drama – Rakuten TV
  • Películas Románticas – Rakuten TV
  • Películas Top – Rakuten TV
  • Planeta de Cine
  • Pluto TV Cine Estelar
  • Runtime
  • Runtime Acción
  • Runtime Clásicos
  • Runtime Comedia
  • Runtime Christmas
  • Runtime Romance
  • Sci-Fi – Rakuten TV
  • Sony One Hits Acción
  • Sony One Hits Comedia
  • Thrillers – Rakuten TV
  • Todo Pasión
  • Trailers

Canales de Documentales

  • BBC Earth
  • CURIOSITY Now
  • Historia y Vida
  • Ice Pilots
  • La Fiebre del Jade
  • Love the Planet
  • Mayday: Catástrofe Aérea
  • Naturaleza
  • NatureTime
  • Royalworld – Nobleza y Dinastías
  • Top Gear
  • WaterBear
  • WildEarth

Canales de Deporte

  • DFB Play TV
  • FIFA+
  • La Liga Inside
  • Motorvision
  • MyPadel TV
  • Rally.TV FAST+
  • Red Bull TV
  • Surf Channel
  • Teledeporte
  • Televisión Consciente
  • Tennis Channel
  • Tennis+
  • World Poker Tour

Canales de Entretenimiento

  • 2M
  • Anime Visión
  • Anime Visión Classics
  • Azteca Internacional
  • Chicas Guapas TV
  • Coreano by CJ ENM
  • Dhar Mann TV
  • El Mueble
  • Encantador de Perros
  • Estilo y Vida – Rakuten TV
  • Fireplace Vibes
  • H2O & Friends
  • Ideas en 5 Minutos
  • Mark Rober TV
  • MTV Cribs
  • MTV Originals
  • RTVE Saber y Ganar
  • Xataka
  • Yu-Gi-Oh!

Canales para Niños

  • BABY SHARK TV
  • Bob Esponja
  • Caillou
  • Clan
  • Cry Babies
  • duckTV
  • iCarly
  • La Abeja Maya
  • LooLoo Kids
  • Pocoyó
  • Pluto TV Kids
  • Rabbids: La invasión
  • Rantaró, El Ninja Boy
  • Rugrats
  • SuperToons TV
  • Video Game Heroes

Canales de Noticias

  • 24H
  • Actualidad 360
  • Al Jazeera
  • Bloomberg TV+
  • CNBC
  • CNN en Español
  • CNN Headlines
  • DW
  • El Confidencial
  • El País
  • Euronews EN DIRECTO
  • FRANCE 24 FAST
  • NBC News NOW
  • Sky News International

Canales de Música

  • CLIPS don’t lie
  • Cool Summer Channel
  • Deluxe Lounge HD
  • K-POP by CJ ENM
  • NEW KPOP
  • SMTOWN
  • Sol Música
  • Trace Latina
  • Trace Urban
  • Vevo Latino
  • Vevo Navidad
  • Vevo Pop
  • Vevo Retro

Canales de Series

  • Águila Roja
  • Baywatch – Los Vigilantes de la Playa
  • BBC Series
  • Corazón
  • Cuéntame cómo pasó
  • FreeTV Estelar
  • K-Drama+
  • La Moderna
  • La Promesa
  • Los Gipsy Kings – Rakuten TV
  • Mr Bean Animated
  • RTVE La Moderna
  • RTVE La Promesa
  • Vive Kanal D Drama

Canales de Telenovelas

  • Piel Salvaje
  • Rebelde
  • Stormcast Novelas
  • Todo Novelas

Canales de Viajes y Cocina

  • GoUSA TV
  • Pluto TV Cocina
  • RTVE Cocina
  • Viajes & Sabores

«Todo el entretenimiento que quieras sin ningún coste. Disfruta de más de 120 canales de televisión en directo y miles de películas y programas a la carta, para todos los gustos, todo gratis».

