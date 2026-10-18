Los expertos en plagas avisan: «Si ves una cucaracha en tu casa durante el día es probable que tengas una infestación considerable»

Encontrar cucarachas durante el día en casa no es sinónimo de que exista una plaga, pero es una señal a tener en cuenta. Estos insectos tienden a habitar sitios con oscuridad y salir cuando no hay movimiento cerca. Si una aparece a plena luz del día, podría haber más escondidas, por lo que es aconsejable echar un vistazo por todo el hogar.

Lo que dicen los expertos sobre ver cucarachas de día

Hamelin Bioseguridad, empresa especializada en el control de plagas, avisa que ver una cucaracha de día puede ser un indicio de una población extensa. Cuando los alimentos escasean y el espacio del refugio empieza a reducirse debido al incremento de ejemplares, algunos se desplazan por el exterior. Si se avistan cucarachas pequeñas, puede ser un indicativo de reproducción reciente.

Los rastros facilitan la detección de actividad que seguramente haya pasado desapercibida. Es conveniente revisar cajones, armarios y los recovecos detrás de la nevera y de la cocina, ya que pueden aparecer puntos oscuros similares a granos, huevos ovalados o señales grasientas en suelos y paredes.

Otro síntoma probable es la aparición de un hedor persistente y cada vez más fuerte en función del aumento del número de ejemplares. Ningún indicio aislado confirma una plaga, si bien encontrar varias en el mismo terreno puede resolver varias hipótesis. Para más inri, si surgen cucarachas vivas en un corto periodo de tiempo, convierte actuar con rapidez en rincones de difícil acceso.

Estos son los consejos de los profesionales

El lugar donde se encuentran estos insectos puede dar pistas de su ubicación. La cucaracha alemana tiene en cocinas y baños sus zonas predilectas del hogar al encontrar humedad y calor. La americana y la oriental se decantan por sitios oscuros y húmedos, como desagües o sótanos, mientras que la de banda marrón prefiere armarios y proximidades de electrodomésticos.

Para reducir las condiciones óptimas para los ejemplares, sugieren conservar la comida en recipientes cerrados, limpiar migas o derrames al momento y evitar dejar los platos sin fregar antes de dormir. También es fundamental revisar grietas, huecos y agujeros cercanos a tuberías, ya que pueden ser su refugio o escondite.

Si se opta por el uso de insecticidas, se deben seguir las instrucciones del fabricante en todo momento para evitar riesgos. En caso de que el problema persista, se debe acudir a un especialista para que realice una inspección que permita evaluar el caso y atajar el problema de raíz.