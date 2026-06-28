Los expertos en plagas coinciden: las cucarachas pueden entrar este verano en tu casa por un electrodoméstico que todos tenemos en la cocina

Las cucarachas pueden entrar este verano en tu casa por un electrodoméstico que todos tenemos en la cocina, los expertos en plagas coinciden y lanzan esta alerta. Por mucho que queramos evitarlo, el verano es el momento de ver llegar determinadas plagas que aparecen con el buen tiempo. No importa la limpieza que tengamos en casa, lo que puede afectarnos de lleno, es este elemento que puede resultar más molesto de lo que nos imaginaríamos.

Es hora de saber qué dicen los expertos ante un problema que va en aumento y que está presente en todas las casas. Hay una puerta de entrada a las cucarachas que pasamos por alto. Pueden acceder directamente por un electrodoméstico que puede abrirle la puerta a este tipo de plagas. Estar preparados para afrontar esta época en la que las cucarachas campan a sus anchas por media España, pero, sobre todo, tener en mente algunos pequeños gestos que pueden acabar siendo lo que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Los expertos en plagas nos dan un consejo fundamental con un secreto que quizás desconocíamos.

Coinciden los expertos en plagas

Los expertos en plagas coinciden con una serie de consejos que deberemos poner en práctica. Sobre todo, si tenemos en cuenta que tendremos por delante algunos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Ponerse en manos de un buen profesional puede ser clave en estos días.

Ante cualquier duda estos expertos pueden ayudarnos a luchar contra unos insectos tan molestos como las cucarachas. Están asociadas a una cierta limpieza, pero nada más lejos de la realidad. Por muy limpia que tangamos la casa, sólo necesitan una puerta abierta o un lugar por el que acceder.

En estos días en los que salimos más de casa, podemos volver y encontrarnos con una desagradable sorpresa. Conocer los puntos de acceso de estos insectos puede ser algo imprescindible. De esta manera podremos acabar con unas molestas cucarachas que pueden ser las que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada y de lo más desagradable al volver a nuestra casa.

Estos expertos son los que nos descubrirán este tipo de secretos que ocultan una plaga que se reproduce rápidamente, por lo que, saber cómo afrontarla y las maneras de acabar con ella puede ser esencial. Esta puerta de entrada la deberemos tener controlada para impedir el acceso de las cucarachas en nuestra casa.

Pueden entra en casa por este electrodoméstico las cucarachas

Este electrodoméstico puede dejar entrar en casa a unas cucarachas que pueden entrar de forma inesperada cuando no estamos en ella. Es hora de acabar con este tipo de elementos que pueden ser especialmente perjudiciales, teniendo en cuenta que se multiplican a gran velocidad.

Tal y como explican estos expertos: «Las cucarachas pueden entrar en casa por la cocina o incluso por el motor de la nevera». Una puerta de entrada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en cuenta.

Además de saber por dónde acceden, deberemos tener en consideración estos remedios caseros que pueden complementar el efecto de los expertos en plagas. Desde Best Control nos ayudan a acabar con las cucarachas con unos remedios naturales que deberemos tener en consideración: