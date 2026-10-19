Las expertas en limpieza coinciden: «Para dejar la bandeja del horno impecable, me basta con agua caliente, limón y papel de aluminio»

Con el tiempo, la bandeja del horno acumula grasa y restos quemados difíciles de eliminar con un simple estropajo. Afortunadamente, existen trucos caseros que ayudan a dejar la bandeja impecable, entre ellos este método que se ha hecho viral en redes sociales por su eficacia. Los ingredientes son muy simples: agua caliente, zumo de limón y papel de aluminio. Está especialmente pensado para bandejas con restos de comida incrustados, aunque conviene tener en cuenta que no todas las superficies admiten este tipo de limpieza.

El agua caliente ayuda a reblandecer los restos de comida incrustados y hace que resulte más sencillo retirarlos. Por su parte, el limón contiene ácido cítrico, que disuelve algunos depósitos minerales y determinados residuos. Por último, el papel de aluminio funciona como un elemento abrasivo: al arrugarlo y formar una bola con él, sus pliegues permiten frotar la suciedad adherida.

El truco definitivo para limpiar la bandeja del horno

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Este método combina agua caliente, zumo de limón y bicarbonato de sodio para eliminar la grasa acumulada. A continuación, se utiliza una bola de papel de aluminio para frotar la superficie. Estos son los pasos a seguir:

Añade agua caliente y zumo de limón sobre la bandeja sucia. Después, agrega bicarbonato de sodio. Forma una bola con papel de aluminio y frota con movimientos circulares para desprender los restos incrustados. Aclara con abundante agua para retirar los restos de la mezcla y comprobar el resultado de la limpieza. Si todavía quedan zonas con grasa adherida, puedes repetir el proceso en lugar de ejercer demasiada presión al frotar.

Conviene evitar los cambios repentinos de temperatura. Nunca se debe verter agua fría sobre una bandeja que aún esté muy caliente, ya que el contraste térmico podría deformarla. Por otro lado, si no se sabe de qué material está hecha la bandeja o existe la posibilidad de estropear su revestimiento, la opción más segura es dejarla en remojo con agua caliente y detergente lavavajillas durante unos minutos y, a continuación, frotar con un estropajo suave. Si la grasa continúa adherida, revisa las indicaciones del fabricante antes de recurrir a productos de limpieza más agresivos.

«Siendo honesta con vosotros tengo que decir que he tenido que repetir el proceso dos veces para que saliera toda esa mugre, pero lo he conseguido. Es verdad que hay zonas en las que es muy difícil llegar, pero no pasa nada, se vuelve a repetir el proceso», explica Eli García. «Para las manchas más difíciles, puedes añadir una mayor cantidad de bicarbonato y dejar que actúe durante más tiempo antes de intentar retirar la suciedad. También es recomendable evitar los productos excesivamente abrasivos que puedan deteriorar el revestimiento de la bandeja. Si, además de limpiarla, quieres neutralizar los olores, puedes frotar la superficie con un poco más de limón después de enjuagarla, siempre que el material sea compatible con este ingrediente», concluye.

Usos del limón en el hogar

El limón contiene ácidos que pueden ayudar a combatir ciertos microorganismos. Su aroma intenso lo convierte en una alternativa casera para refrescar el ambiente y eliminar los malos olores. Para preparar esta solución, introduce la cáscara de un limón en una olla con un litro de agua. Cuando alcance el punto de ebullición, retírala del fuego y deja que el líquido se enfríe antes de pasarlo a una botella con pulverizador.

Como alternativa a los blanqueadores convencionales, se puede preparar una mezcla casera de zumo de limón, bicarbonato de sodio y agua caliente. Para ello, se mezcla el zumo de cuatro limones con una cucharada de bicarbonato y un litro de agua caliente. Después, se dejan las prendas en remojo durante unos 30 minutos y se tienden al sol. El limón puede ayudar a aclarar algunas manchas, aunque su eficacia depende del tipo de tejido y de la suciedad.

Por otro lado, el limón puede ayudar a recuperar parte del brillo de las cazuelas y ollas de acero inoxidable. Para poner en práctica este truco, basta con cortar un limón por la mitad, impregnarlo con un poco de sal y frotar suavemente las superficies interiores y exteriores de las ollas. Después, hay que enjuagarlas bien y secarlas con un paño suave.

Finalmente, el limón también se utiliza como remedio casero para limpiar la plata. Lo primero es preparar dos recipientes separados, uno con zumo de limón y otro con bicarbonato. A continuación, se impregna un paño primero en limón y después de bicarbonato, para frotar suavemente el objeto de plata. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que la acidez del limón y la acción abrasiva del bicarbonato pueden dañar determinados acabados.