La estafa de los ‘me gusta’ de WhatsApp que ha dejado sin blanca a cientos de personas

Hay una estafa que ha dejado sin blanca a cientos de personas, con el ‘me gusta’ de WhatsApp. Los estafadores online no dudan en estar muy pendientes de las últimas aplicaciones y novedades para poder atacar a esas personas que confían en determinados mensajes.

Siempre que estemos ante un mensaje de un desconocido, debemos estar muy pendientes de lo que nos dice. Nadie se ha hecho rico en dos días trabajando online y menos ganando dinero sin esfuerzo. Si no conoces a la empresa, y el trabajo es demasiado sencillo, mucho cuidado.

Los ‘me gusta’ de WhatsApp han dejado sin blanca a cientos de personas

Será mejor que nos preparemos para poder afrontar a unos mensajes que pueden ser los que nos dejen sin blanca. Eldiario.es es el medio que ha estado investigando unas estafas que han dejado sin 18.000 euros a una mujer, robando los ahorros de toda una vida. En un intento de ganar más dinero o de acabar con una situación precaria ha acabado con todo.

La realidad es que este elemento es el que consigue crear una estafa sin igual, la jefatura de Aragón es la que ha desvelado esta estafa que se ha convertido en viral y ha acabado siendo una de las más peligrosas del momento. Se basa en una manera de trabajar que ha conseguido que muchas personas caigan en la trampa.

Aquellas que buscan un trabajo que les permita vivir en consonancia con su día a día personal y profesional. Que desde casa puedan ganarse un sueldo, lo han conseguido caer en esta trampa que les promete grandes sumas de dinero en un tiempo récord.

El modus operandi o la forma de trabajar de estos estafadores es lo que ha puesto en jaque a los estafadores o a todos aquellos que han tenido en su poder esos números de teléfono e información que han podido conseguir, por ejemplo, de las redes sociales. Compartir determinada información personal no es nada bueno, especialmente si no todo lo contrario.

Este reportaje que pone de manifiesto lo que ha sucedido con estas estafas online es una prueba de ello. Debemos poner en conocimiento de la justicia todo lo que ha pasado o puede pasar con este tipo de estafadores online que saben muy bien cómo conseguir dinero de mano de aquellos que creen determinados mensajes.

Estos son los mensajes que envían los estafadores

Estos profesionales de la jefatura de Aragón al explicado al medio anteriormente citado como funcionan estas estafas que han supuesto la pérdida de mucho dinero de sus cuentas. Nada de ganarlo, sino todo lo contrario, siendo unos expertos en el arte de engañar.

Empiezan con un mensaje que engancha: “Trabajamos con empresas de Instagram que están dispuestas a pagar por una mayor exposición, por lo que nuestra empresa necesita contratar a un montón de empleados. Te haré un encargo de prueba y, una vez terminado, te pagaré cinco euros para ver si estás preparado para el trabajo. Puedes ganar entre 50 y 600 euros o más al día. ¿Te interesa trabajar con nosotros?”.

Si a la persona le interesa, le empiezan a explicar cómo ganará dinero: “Tipo 1: haga clic en el enlace de la tarea grupal, mire el video, aumente las vistas del video y gane comisiones. Tipo 2: Tareas iniciales del vendedor, ayuda a los vendedores a generar datos reales y recibir comisiones”.

En el mismo grupo de WhatsApp o de Telegram es dónde hay un usuario que actúa de gancho y empieza a explicar todo lo que ha ganado con ellos sin apenas esfuerzo. Tal y como dicen: “En ese canal empiezan a ver que un usuario dice que ha recibido un ingreso de 500 euros, otro que le acaban de llegar 600. Entonces ellos hacen la tarea que les habían asignado y rápidamente les llegan los 5 euros”.

Al comprobar que realmente llega el dinero y que después de las tareas han cobrado es cuando empieza el problema.

Las tareas consisten en enviar dinero y recibir una comisión por ello, algo que no sucede, pero mientras la persona se educa a enviar grandes cantidades de euros. Siguiendo con la misma explicación: “Le dicen que ella tiene que mandar 500 euros, pero que en lugar de recompensarle con 5 euros, le darán 600. Ella hace el bizum y en seguida recibe un ingreso de 400 euros y luego otro de 200. Le dicen que cuanto más invierta, más comisiones va a tener. Entonces ella sigue haciendo bizum a otros”.

A una mayor inversión, mayores recompensas, según explican estos profesionales: “Se entiende que la víctima lo que está haciendo aquí es proporcionarle esos supuestos beneficios a otro estafado. Al final se supone que si inviertes 10.000 euros te vas a llevar 5.000 más. El problema es que una vez que has invertido los 10.000 euros, no ganas 5.000. Cuando empiezas a sumar y a restar, resulta que te han hecho muchas menos transferencias de los que tú has hecho y has perdido el dinero”. Algo no sucede, sino todo lo contrario, la persona pierde grandes cantidades de dinero, hasta los 18.000 euros que han desaparecido de la cuenta corriente de esta mujer que cayó en la trampa.