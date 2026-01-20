Así se llama la cría del conejo: poca gente en España lo conoce pero está confirmado por la RAE

Ludwig Wittgenstein, un conocido filósofo austríaco, dijo que «los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En este contexto, el español, un idioma con aproximadamente 93.000 palabras (aunque sólo utilizamos entre 300 y 500 al día), tiene términos específicos para designar a todo tipo de objetos y animales, como la cría del conejo. La Real Academia Española (RAE) ha confirmado que la terminología para referirse a referirse a la cría del conejo es gazapo.

Esta palabra, que asociamos con errores o equivocaciones, se refiere a aquellos conejos que todavía no han alcanzado la madurez. Su origen se remonta a varios siglos atrás, aunque su uso se ha ido perdiendo con el tiempo, hasta el punto de ser un término prácticamente desconocido para la mayoría de la sociedad actual. Sin embargo, la RAE mantiene gazapo como la definición, poniendo en valor la precisión y la riqueza del español.

¿Cómo se llama la cría del conejo?

El término gazapo también se utiliza en otros contextos, aunque con significados diferentes. Por ejemplo, en el ámbito de la imprenta y el periodismo, se emplea para referirse a errores tipográficos o de imprenta. Sin embargo, en zoología, su único significado es el de la cría del conejo.

Para entender la importancia de este término, es interesante conocer el ciclo de vida de los conejos. Una coneja puede tener varias camadas al año, cada una con varios gazapos. Cuando nacen, estos no tienen pelo, son ciegos y dependen completamente de su madre. A medida que pasa el tiempo, les crece el pelo y abren los ojos, comenzando lo que los expertos denominan «etapa de exploración que los prepara para la vida adulta». Por lo tanto, gazapo no sólo hace referencia a la cría del conejo, sino también a la primera etapa de su vida.

Otros nombres en el mundo animal

Entre los animales, las crías reciben nombres específicos: por ejemplo, el alevín es la cría del pez, mientras que el pichón es la cría de la paloma, y el cachorro se aplica a perros, leones y otros mamíferos; asimismo, el cordero es la cría de la oveja, el cervato la del ciervo y el lechón la del cerdo; por otro lado, el lobezno es la cría del lobo, y el potro o potrillo designan a las crías del caballo; además, el ternero es la cría de la vaca, el chivato la de la cabra .

Las palabras más raras en español

El español es un idioma rico y diverso, con una serie de términos que pasan desapercibidos y apenas se utilizan en la vida diaria. Algunas son arcaísmos, otras provienen de dialectos locales, y algunas se usan sólo en contextos muy específicos. Conocer estas palabras y significado amplía nuestro vocabulario, al tiempo que nos permite apreciar la riqueza del español.

Abuhado – Persona con apariencia similar a la de un búho.

Acecinar – Salar la carne y dejarla al aire.

Agigolado – Persona que siente presión en el pecho al esforzarse.

Álveo – Lecho de un río o arroyo.

Arrebol – Luz rojiza del sol sobre nubes al amanecer o atardecer.

Bahorrina – Conjunto de cosas asquerosas o personas ruin.

Bonhomía – Bondad, afabilidad y sencillez de carácter.

Burdégano – Híbrido entre caballo y asna.

Cagaprisas – Persona impaciente o que siempre tiene prisa.

Celaje – Nubes con distintas texturas y colores en el cielo.

Conflictuar – Provocar un conflicto o sufrirlo internamente.

Depauperar – Debilitar física o moralmente.

Desleír – Disolver algo sólido o pastoso en un líquido.

Ebúrneo – Hecho de marfil o parecido.

Gaznápiro – Persona tonta o distraída.

Haiga – Vehículo grande y ostentoso.

Hermeneuta – Persona que interpreta textos éticos o religiosos.

Histrión – Actor o persona sobreactuada.

Inmarcesible – Vegetal que no puede marchitarse.

Limerencia – Estado de enamoramiento obsesivo.

Melifluo – Sonido excesivamente dulce o suave.

Nefelibata – Persona soñadora, aislada de la realidad.

Petricor – Olor a tierra mojada por la lluvia.

Plañir – Gemir o llorar de manera audible.

Quincalla – Objetos metálicos de poco valor.

Serendipia – Hallazgo afortunado e inesperado.

Trapisonda – Riña con voces o agitación.

Ubérrimo – Muy fértil o abundante.

Vagido – Llanto de un recién nacido.

Zangolotear – Moverse sin propósito de un lugar a otro.

Finalmente, cabe señalar cuáles son las 100 palabras más utilizadas en español: de, la, que, el, en, y, a, los, se, del, las, un, por, con, no, una, su, para, es, al, lo, como, más, o, pero, sus, le, ha, me, si, sin, sobre, este, ya, entre, cuando, todo, esta, ser, son, dos, también, fue, había, era, muy, años, hasta, desde, está, mi, porque, qué, sólo, han, yo, hay, vez, puede, todos, así, nos, ni, parte, tiene, él, uno, donde, bien, tiempo, mismo, ese, ahora, cada, e, vida, otro, después, te, otros, aunque, esa, eso, hace, otra, gobierno, tan, durante, siempre, día, tanto, ella, tres, sí, dijo, sido, gran, país, según, menos, año, antes, estado, contra, sino, forma, caso, nada, hacer, general, estaba, poco, estos, presidente, mayor, ante, unos, les, algo, hacia, casa, ellos, ayer.