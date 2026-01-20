Con la llegada de la menopausia, el cuerpo femenino experimenta una transformación metabólica y hormonal que exige ajustes en la dieta. La doctora Elizabeth Comen, reconocida experta en oncología, pone el foco en un ingrediente omnipresente que podría estar comprometiendo la salud a largo plazo de las mujeres que superan los cincuenta.

El impacto del azúcar procesado en el organismo postmenopáusico

Al alcanzar la barrera de los 50 años, el descenso en los niveles de estrógenos no sólo afecta al estado de ánimo o al descanso, sino que altera profundamente la forma en que el cuerpo procesa ciertos nutrientes. Según advierte la oncóloga Elizabeth Comen, el azúcar añadido, presente de forma masiva en ultraprocesados, bebidas azucaradas y repostería industrial, se convierte en el principal enemigo a batir.

La experta señala que, en esta etapa, el metabolismo tiende a ralentizarse y la resistencia a la insulina suele aumentar. El consumo excesivo de azúcares no sólo se traduce en una mayor acumulación de grasa abdominal, sino que actúa como un combustible para la inflamación crónica, un estado que se ha vinculado directamente con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer, especialmente el de mama.

Estrategias nutricionales para una longevidad saludable

Más allá de la simple eliminación de dulces, la recomendación de la doctora Comen pasa por una reeducación del paladar y una lectura consciente de las etiquetas nutricionales. El objetivo no es sólo vivir más, sino hacerlo con una mejor calidad de vida, evitando los picos de glucosa que agotan la energía y dañan las células.

Para contrarrestar los efectos del paso del tiempo, la oncóloga sugiere sustituir los carbohidratos refinados por opciones que aporten saciedad y protección biológica. Priorizar las proteínas de alta calidad, las grasas saludables y, sobre todo, una gran variedad de fibra vegetal ayuda a estabilizar el metabolismo.

Reducir drásticamente el azúcar permite que el sistema inmunitario se fortalezca y que el cuerpo gestione mejor los cambios inflamatorios propios de la madurez.